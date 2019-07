Organizaciones sociales de Venezuela denuncian parcialidad de informe sobre Derechos Humanos en el país

El documento omite los logros y avances alcanzados por Venezuela en temas de derechos humanos, transgrediendo las normas y principios que exhortan a realizar una evaluación objetiva y balanceada sobre los países que integran el Sistema de Naciones Unidas.

Diversas organizaciones han rechazado el informe. Entre ellas, las organizaciones no gubernamentales integrantes de la Red Venezolana de Derechos Humanos lamentaron profundamente ser ‘excluidas, invisibilizadas y discriminadas’ por la oficina de la alta comisionada de la ONU, e hicieron un llamado a ampliar y democratizar las fuentes de información acerca de la situación en el país sudamericano.

«Observamos que ha decidido no incluir ninguna de las informaciones que le hemos suministrado a su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, particularmente sobre los casos colectivos de vulneraciones a los derechos humanos, sus causas y responsables», plantea una carta dirigida a la exmandataria chilena.

Por su parte, el Comité de Víctimas de las denominadas guarimbas (acciones violentas de calle con fines políticos) precisó a través de la red social Twitter que Michelle Bachelet escuchó en persona testimonios de personas afectadas por la violencia opositora y se comprometió a incorporarlos en su informe.‘Hemos sido defraudados’, subrayó la organización al precisar que la alta comisionada ‘invisibiliza a las víctimas y protege a los responsables de la violencia que tanto daño ha hecho al país. Es innegable la parcialidad con que opera la Oficina de la Alta Comisionada en relación con Venezuela’.

Contradicciones

La versión preliminar del informe de Michelle Bachelet contrasta con las declaraciones brindadas por la funcionaria el 21 de junio al término de su visita, cuando manifestó preocupación por el impacto negativo del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la nación sudamericana.

En ese momento, la expresidenta chilena precisó que las sanciones implementadas este año por Washington sobre las exportaciones venezolanas de petróleo y el comercio de oro ‘están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica’.

No obstante, de acuerdo con el analista uruguayo-venezolano Pablo Siris Seade, dos semanas después Bachelet ya no condena el bloqueo, sino que se pliega al discurso de que el Gobierno se estaría escudando en este para no cumplir con sus obligaciones de garantizar alimentos.

(Con información de Prensa Latina)