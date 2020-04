Orienta las FAR indicaciones para quienes cumplen con el servicio militar

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en concordancia con la situación actual del país en el enfrentamiento a la COVID-19, ha tomado un grupo de medidas en favor de la continuidad de estudios de los jóvenes que ingresan o salen en estos momentos del servicio militar activo.

El Coronel Heriberto Burgo Ronquillo, jefe de dirección y organización de personal de las FAR, informó hoy en el espacio televisivo Mesa Redonda que a aquellos que cumplen con la condicion de diferido, se les mantiene el licenciamiento en agosto.

Se introducen algunos cambios al plan de reclutamiento y en lugar de hacer el llamado en julio y agosto, se hará ahora posterior al otorgamiento de la carrera, refirió.

Burgo Ronquillo aclaró que independientemente del mes en que se realice el llamado, todos los jóvenes serán licenciados en agosto para posibilitar su matrícula en las universidades y el comienzo del curso sin atrasos.

A quienes son beneficiados por la orden 18, se les da la posibilidad de prepararse y presentarse al examen de ingreso, para aquellos que ya pasaron su periodo de preparación se les orienta estar al tanto de las indicaciones para que asistan de manera oportuna a realizar las pruebas, señaló.

Con relación a los estudiantes de duodécimo grado en las escuelas Camilo Cienfuegos, se les otorgará en julio las carreras, para los que continúan carreras militares realizarán la matrícula en septiembre y quienes estudian en otros centros del nivel superior deben esperar por las decisiones del país, refirió.

Existe otro grupo de jóvenes que van a licenciar y luego deben asistir a las facultades obreras de cada muncipio para realizar su preparación y presentarse a los exámenes de ingreso, aseguró.

Los beneficios se mantienen como están establecidos, para los que cumplen el servicio militar en organismos del Ministerio del Interior, de igual manera ocurre con las jóvenes que cambian de carrera; ellas, una vez licenciadas se presentarán a las comisiones de ingreso y allí completarán su solicitud.

A las mujeres que no tienen carreras asignadas, se le ha dado la posibilidad de prepararse durante el curso, ya que en el mes de junio todas serán concentradas en las escuelas Camilo Cienfuegos del territorio occidental, para en julio hacer sus exámenes de ingreso, resaltó.