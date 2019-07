Orlando, el músico-carpintero de Venezuela

Como parte de los preparativos para la celebración, en el municipio de Venezuela, del acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional el próximo 26 de julio, el instituto politécnico Ramón Paz Borroto recibe una reparación capital que incidirá grandemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los futuros técnicos de nivel medio de la localidad.

Orlando García Cárdenas, quien se encuentra inmerso en las labores de reparación del plantel, también ha contribuido a los festejos como coautor de la canción Mi pueblo en 26, tema que corona los esfuerzos de estas semanas. Apartado unos minutos del trabajo, Orlando conversa con la Televisión Avileña.

¿Desde cuándo participa en las labores de reparación del politécnico?

Desde hace un año se está trabajando en la revitalización de la escuela, pero yo llevo dos aquí. La carpintería estaba en muy mal estado, no servía. Ahora le pusimos carpintería de aluminio a todas las instalaciones. Estas nuevas puertas son mejores y más duraderas.

¿Cómo surge la idea de la canción?

Fue un encargo del Primer Secretario del Comité Municipal del Partido. El año pasado, durante el festival Daniel Cruz Cosa, me dio esa tarea; y junto a mi esposa compuse Mi pueblo en 26.

¿Y otras veces había escrito canciones?

Sí, soy compositor musical, igual que mi esposa. Ella es Máster en Educación Musical y yo soy músico, más empírico que de escuela, porque estudié cinco años en el Conservatorio Amadeo Roldán pero tuve que abandonar los estudios. Cuando mi esposa y yo nos casamos y decidimos crear una familia, nos trasladamos para acá, que es el pueblo de ella. Ya llevamos juntos 29 años.

A partir de ahí he seguido trabajando en el Movimiento de Artistas Aficionados. He trabajado muy poco con el Centro de la Música, pero estoy categorizado como artista aficionado.

¿Y eso por qué?

Ah, ahí es donde está el problema. Yo no soy natural de este pueblo, soy de La Habana. Cuando vine para acá, no tenía casa. Tuve que permanecer 27 años en la agrupación de la vivienda, porque la casa estaba vinculada a esa institución. Entonces, no me podía desligar y ahora estoy demasiado viejo… bueno, a no ser que me pase como a Polo Montañés.

¿Qué género le gusta más?

La gente me tiene marcado como bolerista, pero Orlando es sonero, es salsero, es ranchero. Domino todos esos géneros aunque me voy más por la parte romántica, la balada, etc. A mí me gusta todo tipo de música, incluso la fusión.

¿Y cómo se pueden vincular los jóvenes a la música en Venezuela?

He trabajado de conjunto con la Casa de Cultura, en talleres de creación musical. Todos los muchachos que quieran, todo el que lo desee, puede integrar esos espacios. Incluso tenemos varios estudiando ahora en la Escuela Provincial de Arte, o ya graduados como instructores. Por eso, el trabajo comunitario es tan importante y esta base de casas de cultura es la que necesitan todos los jóvenes y niños para su desarrollo posterior.