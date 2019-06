Osmar todavía se siente pelotero

Una lesión en el manguito rotador del hombro derecho le impidió cumplir su mayor sueño: integrar un equipo Cuba de béisbol.

Para Osmar Cervantes Domínguez ese deseo no pudo cumplirse y lo lamenta mucho, porque el daño en su hombro llegó en el mejor momento de su carrera deportiva.

Formaba parte de los Tigres de Ciego de Ávila en la serie 45, cuando un dolor le impidió seguir con sus compañeros, dice este avileño, oriundo de la comunidad rural de Mamonal, en el municipio de

Majagua.

Mi permanencia en el equipo hubiera durado un poco más de haberme operado a tiempo, pero la decisión médica demoró y tuve que retirarme, comenta con pesar.

De sus comienzos en el deporte rememora que incursionó en voleibol y atletismo, pero su inclinación fue por el béisbol y como jugador de cuadro, más tarde se dedicó a lanzar.

“Mi papá Vicente nos llevaba a mi hermano Cosmar y a mí al poblado de Jicotea para que Eusebio Cabrera, activista en ese Consejo Popular, nos entrenara con el grupo de muchachos que cada fin de semana jugaba

en el área”.

Desde la etapa escolar hasta la categoría 11-12 años guardo gratos recuerdos sobre mi participación en competencias nacionales. Por mis resultados fui captado para cursar estudios en la Escuela de Iniciación Deportiva Paquito Espinosa, ubicada en Morón, explica Osmar, quien también hizo nómina en selecciones 15-16 y juveniles.

“En 1991 integro por primera vez el equipo de primera categoría de Ciego de Ávila como jugador de tercera base, pero en esa posición, en la cual me mantuve durante dos series, mi desempeño no fue el máximo y es cuando me capta Manuel Álvarez, entrenador de pitcheo en aquel entonces”.

Manuel me convence para que pase al staff de lanzadores, decía que los lanzamientos y la velocidad eran buenos- llegué a lanzar 94 millas- probé, me sentí cómodo y acepté, refiere este hombre con 1,84

metros de estatura.

De ese tiempo en el box recuerda que el jugador más difícil de dominar fue el espirituano Frederich Cepeda, pues al ser bateador zurdo le conectaba muy bien a sus lanzamientos laterales.

Con el número 20 en su espalda durante 13 series nacionales, este Tigre avileño, pues así se considera, desea que en el béisbol cubano se trabaje mucho más en la base, porque es ahí donde se corrigen deficiencias técnicas que todavía hoy se ven en el alto rendimiento.

A pesar de estar retirado completamente de la práctica del deporte desde hace casi 13 años y dedicarse a otras labores, está dispuesto a brindar sus conocimientos en el momento que se lo pidan.

Desde su retiro en 2006 solamente ha vuelto a pisar el estadio provincial José Ramón Cepero en dos ocasiones, y es que cuando ese parque abre las puertas experimenta una sensación de tristeza que no puede explicar, pero cada vez que juega su equipo y cuenta con transmisión radial o televisiva, la sala de su casa se convierte en un espacio de expectación para vivir esa pasión como si estuviera en el terreno, allí como uno más de la novena avileña.

Y no podía ser de otra manera, porque a Osmar Cervantes Domínguez le corre sangre de pelotero por sus venas, disfruta las victorias de los suyos y también sufre las derrotas.