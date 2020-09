Parte de cierre del día 23 de septiembre a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 23 de septiembre, se encuentran ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica 8 mil 547 pacientes, de ellos: en vigilancia 6 mil 738, sospechosos mil 232 y confirmados 577.

Para COVID-19 se estudiaron 7 mil 625 muestras, resultando 40 muestras positivas. El país acumula 569 mil 371muestras realizadas y 5 mil 310 positivas (0,93%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 40 casos nuevos, con un acumulado de 5 mil 310 en el país.

Los 40 casos diagnosticados son cubanos, de ellos 39 autóctonos y uno importado.

Del total de casos (40): 37 fueron contactos de casos confirmados, dos sin fuente de infección precisada y uno (2,5%) con fuente de infección en el extranjero.

De los 40 casos confirmados, 14 son masculinos y 26 son femeninas. El 50% (20) fueron asintomáticos, acumulándose 3 mil 182 que representan el 60% de los confirmados hasta la fecha.

La residencia por provincia y municipio de los 40 casos confirmados

Artemisa (1)

San Cristóbal (1)

La Habana (14 casos):

Diez de octubre (11)

Habana Vieja (2)

Centro Habana (1)

Ciego de Ávila (23 casos)

Ciego de Ávila (22)

Baraguá (1)

Camagüey (1 caso)

Florida (1)

Sancti Spíritus (1 caso importado)

Jatibonico (1 importado)

Detalles de los casos confirmados:

Artemisa

Ciudadana cubana de 74 años de edad, residente en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

La Habana

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 36 contactos.

Ciudadana cubana de 14 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 84 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 4 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 13 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 63 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 63 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 27 contactos.

Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 69 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Sancti Spíritus

Ciudadano cubano de 43 años de edad, residente en el municipio Jatibonico, provincia Sancti Spíritus. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 1 contactos.

Ciego de Ávila

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadana cubana de 8 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadana cubana de 11 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 14 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadano cubano de 33 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 12 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 18 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 4 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.

Ciudadano cubano de 6 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 76 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 5 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio Baraguá, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 28 días de nacida, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Camagüey

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Florida, provincia Camagüey. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 114 contactos.

De los 5 mil 310 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 577 (11%), 570 el 99% con evolución clínica estable. Se reportan 118 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados, 31 altas del día, se acumulan 4 mil 613 pacientes recuperados. Se reportan dos pacientes en estado crítico y cinco en estado grave.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Procede del municipio Baraguá, provincia Ciego de Ávila. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra con diarreas, despierto, con secreciones bronquiales abundantes, en ventilación mecánica, en proceso de destete del ventilador, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Rx tórax: mejoría radiológica, discretas lesiones inflamatorias hacia el ápice del pulmón derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Procede del municipio y provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra consciente, afebril, polipneico, se comienza ahora en la mañana con ventilación mecánica no invasiva, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Rx tórax: empeoramiento radiológico. Zona de condensación inflamatoria parahiliar izquierda. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Procede del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. No refiere Antecedentes Patológicos Personales. Se encuentra afebril, sin falta de aire, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx tórax: mejoría radiológica. Lesiones de aspecto inflamatorio a nivel de base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Procede del municipio Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Taquicardia Intermodal. Se encuentra con mejoría clínica, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx tórax: mejoría radiológica. Patrón reticular de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Procede del municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Asma Bronquial Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax: sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho, con un patrón reticular. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 65 años. Procede del municipio Ciego de Ávila. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Uropatía Obstructiva en estudio con hidronefrosis bilateral. Se encuentra afebril, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx tórax: lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, velado los 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Procede del municipio Ciego de Ávila. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra afebril, tos húmeda, salida de secreción hemática por el tercio superior de la herida quirúrgica, con dehiscencia de la misma, se repara y se punciona en el salón la imagen de posible absceso retroperitoneal no extrayendo nada. Se realiza TAC de abdomen con imagen retroperitoneal que ha ido disminuyendo en tamaño y no existe líquido en cavidad abdominal. Ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx tórax: lesiones inflamatorias de base derecha. Hilios gruesos. Reportado de grave.

Hasta el 23 de septiembre se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 31 millones 858 mil 573 los casos confirmados (+ 281 mil 515) y 971 mil 869 fallecidos (+ 6 mil 188) para una letalidad de 3,06% (-0,02).

La región de las Américas 15 millones 919 mil 539 casos confirmados (+ 108 mil 636), el 50,28% del total de casos reportados en el mundo, con 537 mil 929 fallecidos (+ 3 mil 383) para una letalidad de 3,37% (-0,01).