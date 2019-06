No sé qué oportunidad tengo, solo sé que quiero ser libre?

Así le habló Rachel, una joven avileña de 30 años víctima de los malos tratos a la Psicóloga que la atiende hace casi un mes, cuando decidió pedir ayuda.

Primero te aíslan de las amistades y familia, después te hacen sentir una inútil, por supuesto sin autoestima. Estaba ciega hasta que mi esposo llegó a lastimarme físicamente en reiteradas ocasiones. Tuve el apoyo de una amiga, quien me guio hasta este lugar para conseguir ayuda profesional. Lo malo de mi caso es que cada vez que era abusada, luego él me pedía perdón y decía que me amaba y volvía a caer.

Fui víctima de violencia doméstica por más de 3 años. “No eres consciente de lo que pasa hasta, que un día te ves con un arma en la mano para defenderte. Les aseguro que casos como el mío existen en nuestra sociedad.

Hoy me siento una mujer más segura, afirma Rachel. La terapia me ayuda a ver la vida de otra forma, a creer en mí, a valorarme y respetarme.

Pedir ayuda fue la decisión más inteligente de mi vida.

A veces no entendemos que manifestaciones violentas se den en pleno siglo XXI. Pero sigue sucediendo, incluso en parejas jóvenes como Rachel, quien me pidió no revelar sus apellidos, ni su rostro.