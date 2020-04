Perfila el Mined estrategia de trabajo para cuando sea posible el regreso a las aulas

Para la culminación del curso escolar, el Ministerio de Educación (Mined) ha perfilado una estrategia en la que serán necesarias ocho semanas a partir del momento en que sea posible el retorno a las aulas, para que los estudiantes se readapten al proceso educativo, consoliden contenidos y procedan a las evaluaciones finales.

Así lo destacó hoy Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, quien señaló que en el tiempo necesario coincidieron también el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y que las ocho semanas permitirán dar término al curso 2019-2020 y crear las condiciones para el siguiente.

Precisó que de esas semanas, tres van a ser para sistematizar y atender las diferencias individuales de los alumnos, asesorarlos con vistas a la culminación de estudios; en tanto, las semanas cuatro, cinco y seis, serán para las evaluaciones, examinarlos y que se presenten a la revalorización y extraordinario.

En caso del grado preescolar, se hará una evaluación cualitativa del cumplimiento de los objetivos del grado; en primaria, de primer a cuarto grado, continuarán con la sistematización de los contenidos, con énfasis en los de más difícil comprensión, y en la semana cinco defenderán el trabajo final de la asignatura El mundo en que vivimos.

Mientras, los estudiantes de quinto y sexto grado realizarán un examen de control parcial escrito en las asignaturas de Matemática y Español en correspondencia con los objetivos de las asignaturas, y harán trabajos prácticos integradores.

De acuerdo con la titular, los estudiantes de la secundaria básica, en el caso de los de séptimo y octavo grado, realizarán un trabajo de control parcial en Matemática y discutirán proyectos integradores en otras materias.

Los alumnos de noveno grado no realizarán evaluaciones finales, sino que el cierre será a partir de los resultados de las evaluaciones sistemáticas hasta el 20 de marzo, y todos van a tener la oportunidad de revalorizar.

Al referirse a los interesados en ingresar a los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas (IPVCE), aclaró que no harán exámenes de ingreso: las plazas serán de manera directa para los ganadores de concurso a nivel nacional y provincial de las asignaturas de ciencias y a los que realizaron el noveno en los IPVCE; el resto será por escalafón, y con requisitos en cuanto a los promedios.

En tanto, los educandos de décimo y onceno grado, se presentarán a un trabajo de control escrito en las asignaturas de Matemática, Historia y Español, mientras que en Física, Química, Biología y Geografía, harán un seminario integrador; en Cultura Política, se evaluarán con un seminario de preguntas y respuestas; y el resto de las asignaturas cierra con las evaluaciones parciales.

Para la Enseñanza Técnica y Profesional, los estudiantes de primer y segundo año realizarán un examen final solo en la signatura rectora de la especialidad; y los de tercer año, que tengan evaluaciones pendientes, sistematizarán contenidos durante tres semanas y realizarán la evaluación pertinente.

Los estudiantes que se preparan en las especialidades de obrero calificado de segundo año, completarán las prácticas durante cinco semanas y en la sexta realizarán el examen de culminación de estudio.

En el caso de los estudiantes de la enseñanza especial, se procederá en dependencia del nivel de escolaridad.

La Ministra refirió que los que cursan la Educación obrero campesina se mantienen en el mismo semestre en que estaban al momento de la interrupción del curso; similar ocurre en las escuelas de idioma, pero los involucrados pueden presentarse a un examen de suficiencia y cursar el otro semestre.

Respecto a la formación pedagógica, la titular dijo que los alumnos de primer y segundo año, harán tareas integradoras de diversas asignaturas.

Para la enseñanza artística, en las asignaturas de la especialidad, se sistematizarán contenidos teóricos y prácticos, y se procederá a las pruebas finales.

A la vez, los estudiantes de las escuelas de profesores de educación física, de primer y segundo año, durante tres semanas consolidarán y ejercitarán contenidos, para más tarde presentar tareas integradoras; los de tercer año, se prepararán para hacer el ejercicio de culminación de estudios.

Añadió que las últimas dos semanas se destinarán para asegurar procesos, como culminación del curso, la entrega de los bonos de uniforme y organización del próximo curso; y enfatizó en que todas las modificaciones realizadas están respaldadas en una resolución ministerial.

La titular insistió en que los exámenes de revalorización y extraordinario en esta coyuntura son un derecho de los estudiantes en todas las asignaturas, lo cual resulta algo novedoso y ofrece la posibilidad de mejorar la nota del curso.

Las formas de evaluación son diferentes, buscan un equilibrio, y eso no significa bajar el rigor; las evaluaciones serán realizados y evaluadas a nivel de escuela, siempre supervisado por las direcciones municipales y provinciales de Educación”, apuntó.

Para el momento en que la COVID-19 interrumpió el proceso educativo en las aulas, ya se había dado más del 70 por ciento del curso, lo cual se une al incremento de los espacios televisivos, sus contenidos, y las actividades de consolidación, previo a la evaluación final.

Señaló que el ministerio presta especial atención a los criterios de la población, y dijo la importancia de que los estudiantes dediquen tiempo al estudio, con el necesario apoyo de la familia, de que docentes visualicen las clases y diseñen ejercicios para el reinicio de las clases.

En su intervención además pidió a la familia que mantenga confianza en las decisiones tomadas, pues tienen como centro el beneficio de los estudiantes.