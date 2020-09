Persiste elevada complejidad en situación epidemiológica en Ciego de Ávila

Con cinco eventos de trasmisión del virus SarsCoV-2 y 18 focos en todos los municipios, la provincia de Ciego de Ávila no da indicios de contener el rebrote de la COVID-19 que comenzó el 25 de agosto en el territorio.

Osvaldo Iváñez González, director provincial de Salud, precisó que el número de cinco casos positivos en la última jornada no es sinónimo de control y deben esperarse nuevas confirmaciones entre las más de dos mil muestras de PCR que están pendientes en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, de La Habana.

Informó que unas mil 600 personas se encuentran ingresadas en los diferentes centros de aislamientos y hospitales, de ellos 965 como contactos y 513 sospechosos, en tanto otro número significativo se vigila en las áreas de atención primaria de salud.

Hasta hoy, de los 299 avileños positivos a la enfermedad desde el inicio del rebrote, 209 están activos, ingresados en los hospitales Roberto Rodríguez, de Morón, y los dos de Camagüey: Amalia Simoni y el militar Octavio de la Concepción y de la Pedraja, mientras los 79 con altas clínicas, continúan su tratamiento y seguimiento.

Iváñez González puntualizó que uno de los eventos de mayor complejidad es el del hospital general Antonio Luaces, de la ciudad capital, que ha generado un total de 129 casos, de ellos 79 trabajadores y 50 pacientes.

Ante la compleja situación epidemiológica que presenta, argumentó, se decidió poner ese centro en cuarentena, por lo que se crean aseguramientos para la alimentación, las camas necesarias, aseo personal y otras comodidades para la estancia de los trabajadores dentro del local.

Los pacientes, explicó, no se van a retirar del hospital sin poseer su PCR negativo, al igual que los trabajadores, para tener la seguridad de no contagiar a sus familias.

La provincia recibe en la actualidad la cooperación de 81 profesionales de la salud de otras regiones del país, entre ellos médicos, enfermeros y epidemiólogos, tanto en el hospital Roberto Rodríguez como en el Antonio Luaces Iraola.

El enfrentamiento a la pandemia aquí se complementa con un plan de 29 medidas organizativas y terapéuticas orientadas por el grupo de expertos y científicos del Ministerio de Salud Pública que laboró en la provincia, entre las que destaca la aplicación de varios medicamentos para el personal de la salud, pacientes, acompañantes y población vulnerable, indistintamente.