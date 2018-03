Persisten dificultades en la cobertura docente de Ciego de Ávila

La falta de cobertura docente persiste como uno de los problemas del sector educacional en Ciego de Ávila, pues las estadísticas más recientes muestran que el déficit es de 836 maestros.

Norberto Roche Noa, subdirector en la Dirección Provincial de Educación comentó que aunque estos números indican una mejoría en la situación con respecto a igual etapa del curso escolar anterior, sigue siendo una dificultad a resolver.

Por el momento se continúa aplicando alternativas para que esto afecte en la menor medida posible la calidad del proceso de enseñanza, y los contratos es la solución que mayor cantidad de plazas acumula, un total de 606, añadió.

El incremento de carga docente es también una de las vías, que a partir del actual período lectivo se paga adicionalmente en función de las horas trabajadas por encima del fondo de tiempo y de la relación alumno- maestro, informó.

Otras opciones empleadas son, los miembros del consejo de dirección frente a las aulas y los 18 estudiantes universitarios, integrantes del contingente Conrado Benítez que están en esas funciones en estos momentos, precisó.

Los niveles educativos más afectados por el déficit son la Enseñanza Técnico Profesional (ETP), la Primaria y la Secundaria Básica y la Preuniversitaria ha mejorado la cobertura pero todavía se mantiene alta la demanda de educandos a tiempo completo, acotó Roche Noa.

Como una estrategia para una solución a largo plazo en la provincia se intensifica la labor con vista a incorporar más alumnos a las carreras con perfil pedagógico y en los últimos tiempos se ha incrementado el número de jóvenes acogidos a esta especialidad, lo cual necesita cobrar todavía mayor auge.

No obstante, urge encontrar la manera de atraer profesores a las escuelas pues las alternativas moderan los perjuicios que todo esto conlleva pero no siempre traen los mejores resultados, pues según criterios recogidos por la ACN de algunos padres, a veces los contratados no asisten a los turnos y no se imparten las asignaturas con la calidad requerida.

