Play Off 2019: Huele a leña, indetenible la “trituradora oriental”

Por segunda jornada consecutiva, la trituradora tunera salió airosa en el play off final de la pelota cubana ante los azucareros de Villa Clara, esta vez ocho anotaciones por cuatro, y un olor a leña ardiendo ha invadido el trono vacante donde por espacio de un año, se sentarán los nuevos campeones inmersos en la gloria que emana de las victorias en el terreno de juego.

Los discípulos de Eduardo Paret salieron al ruedo a arrebatar hachas desde bien temprano cuando en el primer episodio tomaron la delantera por bambinazo solitario de Carlos Benítez.

En el segundo marcaron dos más remolcadas por sencillo de Yulexis La Rosa y por un elevado detrás de segunda base de César Prieto que se convirtió en doble, que hizo tambalear por unos minutos en la lomita de los suspiros al zurdo Dariel Góngora

“Como director me gusta darle al atleta la herramienta necesaria para que pueda salir victorioso en una batalla. Se han percatado que el que sale a hablar con los lanzadores soy yo, no el entrenador de picheo, me concentro mucho en el partido y creo que la presencia del director allí le transmite al atleta más confianza desde el punto de vista psicológico. Le doy consejos desde el punto de vista de la debilidad del contrario y la confianza que va a tener otra oportunidad para enfrentarse a ese bateador y resolver el problema. Hasta este momento eso me ha dado un buen resultado y lo seguiré haciendo hasta que termine mi carrera como director”-Expresó el director al terminar el partido en la conferencia de prensa.

Esto fue suficiente para que la tropa de leñadores saliera al campo aupada por su afición explotando Villas y derrumbando Torres y Paredes. Par de veces pisaron la goma del home-plate en los capítulos dos, cinco, seis, y siete, apoyados en tres cohetes de Jorge E. Alomá, y dos per cápita de Alexander Ayala, Yasiel Santoya y Jorge Johnson, este último con un cuadrangular incluido y tres carreras impulsadas.

“La trituradora oriental” conducida por Pablo Civil, usó como combustible robos de bases, toques de bolas, y squeeze play suicidas, aprovechando toda la materia prima que encontró sobre la grama del Julio A, Mella.

Dariel Góngora se llevó el éxito e impuso un record en el béisbol cubano al lograr su sexta victoria contra un mismo equipo en una sola campaña.

“No tenía conocimiento de este record pero siempre me he enfocado en hacer mi trabajo con el control, por mi buen rompimiento, y este año he incrementado un cambio de velocidad que me ha ayudado a enfrentar a los bateadores de fuerza como los de Villa Clara, y esa ha sido la clave del éxito”-Confesó el estelar lanzador a la prensa acreditada.

Pablo Civil, en respuesta a preguntas de periodistas allí reunidos terminó diciendo:

“Fue un excelente partido. Las cosas están saliendo bien, estamos enfrentando a un equipo que también tiene calidad y ante un excelente lanzador como Villa. Los parámetros del juego se comportaron de una manera correcta, nuestro picheo estuvo bien, Góngora supo hacer su trabajo y la ofensiva también, ahí nos llevamos la victoria”

“Hay diferencias con respeto al año anterior. Es la segunda vez que estamos en un play off. Es un equipo que ya sus metas y sus compromisos son diferentes al año pasado, un equipo más maduro, en el cual los refuerzos han hecho su trabajo de una manera correcta y han aportado más que el año pasado. Ellos se han enfocado mentalmente en ir en busca del campeonato. Se está jugando bien al béisbol, con una excelente disciplina, empujando la carrera importante. Contamos con un Danel Castro muy ofensivo y con la conducción del partido de nuestro receptor Yosvany Alarcón, que son factores muy importantes para que el equipo este año esté como el favorito para obtener el título”

PREGUNTAS DEBATE

¿Se arriesgó mucho Eduardo Paret al no sustituir a Misael Villa en la segunda entrada después de permitir un par de sencillos y regalar dos boletos?

¿Era necesario sustituir al receptor regular, Yulexis La Rosa en la sexta entrada con el marcador 4×3, y por un bateador de poco calibre como Raúl Reyes?

¿Sustituyó muy rápido Pablo Civil a su abridor Dariel Góngora?

¿Era necesario que César Prieto intentara un robo de base con el marcado en contra 6×3?

¿Hay razones de peso para que Eduardo Paret o cualquier miembro de su cuerpo de dirección se ausente a la conferencia de prensa al final del partido?

Actuación de los bateadores

Leñadores: Yuniesky Larduet (3-1, 1CI)), Jorge Johnson (5-2, HR, 3CI), Danel Castro (5-1), Yorvany Alarcón (5-1, 2b), Alexander Ayala (4-2, 2b), Jorge E. Alomá (3-3, 1CI), Yasiel Santoya (4-2), Denis Peña (2-1), Andrés Quiala (1-0, 1CI).

Azucareros: Stayler Hernández (5-1), Yunior Paumier (4-0), Carlos Benítez (3-3, HR, 2CI), Yurién Vizcaíno (4-1), William Saavedra (5-1, 2b), Yeniet Pérez (4-2), Norel González (4-0), Yolexis La Rosa (2-1, 1CI), César Prieto (4-1, 2b, 1CI), Raúl Reyes (1-0)

Actuación de los lanzadores

Leñadores: Dariel Góngora (6.1EL, 6H, 4C, 3CL, 5K, 3BB), Yoalkis Cruz (1EL, 2H, 0CL, 0K, 2BB), Yudier Rodriguez (1.2EL, 2H, 0CL, 0K, 0BB)

Azucareros: Misael Villa (4.1EL, 6H, 4CL, 1K, 4BB), Yosvany Torres (1EL, 3H, 2CL, 0K, 1BB), Wilson Paredes (2.2EL, 4H, 2CL, 2K, 1BB)

Estadio: “Julio A. Mella”

VCL 4 10 1

LTU 8 13 1

G: Dariel Góngora (8-1)

P: Misael Villa (3-3)

HR: Jorge Johnson y Carlos Benítez.