Play off: Las Tunas liquida a Ciego y se convierte en el primer finalista

Los Leñadores de Las Tunas superaron hoy a los Tigres de Ciego de Ávila cuatro carreras por tres y se convirtieron en los primeros animadores de la gran final durante la continuación de los play off en la LVIII Serie Nacional de Béisbol (SNB). Con el ánimo de sellar las acciones en el parque José R. Cepero, de la tierra de la piña, los dirigidos por Pablo A. Civil salieron agresivos en la entrada inicial, en la cual fabricaron racimo de tres anotaciones gracias a un jonrón con par de compañeros a bordo de Yosvani Alarcón, receptor y cuarto madero en la alineación de los surorientales. No obstante, los Tigres no se amedrentaron e igualaron las acciones al término del primer tercio de juego, ayudados por triple impulsor de Yorbis Borroto, ubicado noveno en el orden al bate de los avileños. Desde la lomita Yoanni Yera y Lázaro Blanco se enfrascaron en un duelo de poder a poder definido en el octavo episodio, cuando un tiro errado desde el bosque derecho del prospecto Oscar L. Colás posibilitó la entrada en carrera de Andrés Quiala. Yoalkis Cruz, devenido en cerrador estrella de los Leñadores, se encargó de sacar los últimos tres outs del encuentro y asegurar presencia a los Leñadores por segundo año consecutivo en la gran final de la pelota cubana. Ahora los tuneros esperan por el ganador del pulso semifinalista entre Azucareros de Villa Clara y Gallos de Sancti Spíritus, favorable a los primeros tres juegos a uno.