Por mayor protagonismo en la economía trabajadores avileños

Asistentes al Pleno del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Ciego de Ávila opinaron hoy que urge mayor protagonismo de los afiliados a los diferentes sindicatos en el destino acertado de los recursos financieros y materiales donde hagan falta y más aporten al desarrollo nacional.

Ileana María Venegas Acosta, directora de Economía y Planificación en la provincia, señaló al plenario que toca a los trabajadores involucrarse mucho más en los temas económicos de sus centros, pues no se trata de invertir por invertir ni dejar de hacer, sino de ganar conciencia en las prioridades y hacia ahí destinar el financiamiento.

Aunque hasta el cierre de septiembre el pago del salario se corresponde con el aporte a la economía, no debe descuidarse ese respaldo productivo pues el incremento salarial del sector presupuestado en el territorio significa la erogación de más de 89 millones de pesos mensualmente, informó Venegas Acosta.

Héctor Benítez Mora, secretario general de la CTC en Ciego de Ávila, llamó a favorecer el conocimiento para generar valores y riquezas a partir de que Cuba no posee grandes recursos naturales en función de lograr un desarrollo sostenible.

La provincia avileña demuestra que cuenta con colectivos laborales, entre ellos los del Sindicato agropecuario, forestales y tabacaleros, en los que sí se pueden crear capitales con eficiencia y perfeccionar los procesos inversionistas, dijo Benítez Mora.

Eudis Tapia Fernández, secretaria de ese gremio, que agrupa a más de 21 mil afiliados, señaló que en las secciones sindicales analizan las potencialidades de encadenamientos productivos para sustituir importaciones y los nuevos renglones que pueden exportarse.

Agregó que entre esos productos están la pulpa del plátano fruta que se siembra en áreas de la Empresa de Cultivos Varios La Cuba, y el fomento a gran escala de la fruta bomba para aumentar la cantidad de esta que se vende en el exterior, pero de forma sulfitada (técnica que se emplea para prolongar su conservación y mantener sus características organolépticas).

En el encuentro se analizó, además, el tema del exceso de las utilidades en las empresas, pues aunque habría que revisar los estados financieros por dentro de esas entidades para llegar a una conclusión acertada, la causa fundamental que suele determinar esos comportamientos está asociada a planes con reservas en la declaración de sus potencialidades.

Interesaron también las inversiones que lleva adelante el sector azucarero, las cuales beneficiarán las tecnologías de los ingenios Primero de Enero, Ecuador y Ciro Redondo para la campaña 2019-2020, y de la bioeléctrica que se construye en áreas aledañas a este último, capaz de generar hasta 62 megawatt-hora con bagazo de caña durante el tiempo activo de zafra y una cifra similar mediante la biomasa con marabú.

Federico Pérez Quiala, secretario del sindicato en el “Ciro Redondo”, añadió que en ese colectivo se ha laborado fuerte para antes del 22 de diciembre hacer las pruebas y comenzar la zafra.

El empuje de los trabajadores ha estado presente en las modificaciones en el tándem, la casa de caldera, en los clarificadores, bombas de jugo y de vacío, que permitirán un mejoramiento tecnológico y mayor capacidad de molida para garantizar la entrega del bagazo que necesitará la bioeléctrica, agregó Pérez Quiala.

En las conclusiones del Pleno, Carlos Luis Garrido Pérez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila, exhortó a los trabajadores avileños a recuperar de una manera ordenada y por prioridades los atrasos causados por la falta de combustible, y convocó al movimiento de innovadores y racionalizadores a estar en la vanguardia en la búsqueda de soluciones ante la carencia de recursos.