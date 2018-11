Presidente cubano agradece al mundo su respaldo contra el bloqueo

La Habana, 1 nov (ACN) La Asamblea General de las Naciones Unidas abordó este miércoles, por vigesimoséptima ocasión consecutiva, el proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. A propósito, el Presidente cubano agradeció el respaldo de las delegaciones que mostraron en esta jornada su apoyo a Cuba en la ONU.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Díaz-Canel expresó: «Gracias a la comunidad internacional por su respaldo a #Cuba. Orgullo al oír a representantes de otras naciones destacando los valores y esfuerzos de nuestro heroico pueblo, que ha sabido resistir y al mismo tiempo dar solidaridad al mundo #NoMásBloqueo».

«EL CONSENSO CONTRA EL BLOQUEO ES SÓLIDO Y UNÁNIME»

El discurso de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se pospuso para este jueves, pero al concluir la jornada, el Canciller agradeció las intervenciones de los representantes permanentes de los distintos países, organismos y organizaciones multilaterales.

En declaraciones a Telesur destacó que lo más significativo, es que hablaron 31 delegaciones y no hubo una que apoyara el cerco estadounidense, emitiera cuestionamiento alguno en materia de Derechos Humanos o tocara el asunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para emplazar a Cuba.

Resaltó también que lo acontecido en la sala neoyorquina de la ONU demostró el apoyo abrumador a la erradicación del bloqueo y un rechazo a toda voz a las Enmiendas presentadas por el Gobierno de Donald Trump.

A su vez, denunció que fue notable la presencia en el salón de delegados de la misión estadounidense y su Departamento de Estado, quienes ejercieron presiones directas y hasta casi públicas contra los representantes de los diferentes Estados miembros y otros funcionarios de la Secretaría General de Naciones Unidas.

«El Departamento de Estado ha tratado de imponer el discurso de Estados Unidos para la presentación de enmiendas interrumpiendo el debate general destinado a forzar la consideración de las enmiendas no al final como debe ser, no después del discurso de Cuba, no después de la presentación formal de la resolución, sino antes», denunció el Canciller.

Así, queda claro que intentan boicotear la resolución, saboteando la toma de decisiones sobre ella para que algunos países apoyen sus enmiendas con la ilusión de salir de este encuentro con un pretexto para recrudecer el bloqueo para presentar al mundo la idea de que existen naciones que los apoyan.

«Persisten en el error, pero el consenso regional contra el bloqueo es sólido y unánime», acotó.