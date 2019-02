Presidente cubano recuerda figura del Héroe de Yaguajay

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó hoy la figura del comandante Camilo Cienfuegos (1932-1959), conocido en la isla caribeña como el Héroe de Yaguajay.

En su cuenta de la red social Twitter @DiazCanelB, el jefe de Estado evocó la frase del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro ‘en el pueblo hay muchos Camilo’.

Sobre el aguerrido guerrillero Fidel Castro expreso: Camilo era hombre que amaba las tareas difíciles; pudiéramos decir que era un hombre que amaba las dificultades, que sabía enfrentarse a ellas y era capaz de realizar proezas en las más increíbles circunstancias (…).

Camilo estaba muy claro sobre lo que significaba revolución: no en balde tenía antecedentes revolucionarios en su familia, no en balde fue trabajador humilde, no en balde bebió desde la cuna las ideas revolucionarias, no en balde tenía un tremendo temperamento revolucionario, no en balde tenía una gran alma revolucionaria. (…).

Cobra todo su significado la historia de Camilo, no solo por lo que hizo, no solo por sus heroicas proezas combativas, sino también por sus ideas, por sus conceptos, por sus propósitos profundamente revolucionarios.