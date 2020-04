PrevengHo-Vir en Ciego de Ávila

En la provincia Ciego de Ávila ya hay cobertura total del medicamento homeopático PrevengHo-Vir para todas las instituciones sociales (casas de abuelos, hogares de ancianos, hospital psiquiátrico y centro psicopedagógico del municipio Morón) y hogares maternos de la provincia.

Según Mitzaivis Castro Márquez, especialista jefa del programa provincial de Medicina Natural y Tradicional, este producto va a tener una asignación progresiva para ser utilizado por la población y se entregará a cada familia por el equipo básico de salud.

“Por su condición de antigripal-inmunopotenciador se recomienda para la prevención de influenza, enfermedades gripales, dengue, infecciones virales emergentes y en situaciones de riesgo epidemiológicos. Debe aclararse que es gratis y que por lo tanto no se expenderá en ninguna farmacia”, aclaró la doctora Castro Márquez.

El PrevengHo-Vir es un medicamento elaborado por los laboratorios AICA con marca registrada. Viene en un frasco de 10ml sellado y no debe manipularse ni administrarse en presencia de otros productos de olores fuertes como desinfectantes, perfumes u otros. Además, debe suministrarse alejado de las comidas y bebidas: veinte minutos antes de la aplicación del producto y veinte minutos después, no debe ingerirse ninguna sustancia o comida por vía oral.

La doctora Mitzaivis Castro explicó que el producto no tiene contraindicaciones y que no debe administrarse a pacientes que tengan síntomas respiratorios. “Debe ponerse en un lugar fresco, alejado de los equipos electrodomésticos, no se puede refrigerar y debe dinamizarse antes de ser utilizado”, dijo.

La especialista también comentó que ya la población ha adquirido conocimiento y cultura en el uso de medicamentos homeopáticos, pues ha sido muy demandada la venta de alivios menstruales, para el asma, las cefaleas y la rinitis.