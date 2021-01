Prevenir para no lamentar

Nadie pensó en esta realidad. La tercera ola de contagios de la Covid 19 afectó a niños y adolescentes con gran número de positivos al nuevo coronavirus, desmintiendo los falsos rumores, o quizás la confianza en que la enfermedad no atacaba a los de edades pediátricas.

Lo cierto es que en Ciego de Ávila se reportan 37 niños y adolescentes enfermos, que representan el 14.6 por ciento del total de positivos en esta etapa (253).

Según datos de la periodista Sayli Sosa Barceló del periódico Invasor, en Ciego de Ávila, el 56.8 por ciento de los menores positivos al SARS-CoV-2 ha cursado la enfermedad sin síntomas, aunque en esta tercera ola la proporción está a favor de los que presentan síntomas, principalmente febrícula, cefalea, congestión nasal y malestar general.

Si la covid 19 se ha ensañado, por decirlo de alguna una manera, con niños y adolescentes, debemos analizar el modo de actuación de quienes bajo la tutela de éstos descuidando un tanto sus atenciones.

Es muy frecuente encontrarse en nuestras calles niños y adolescentes jugando sin el previo distanciamiento físico, o adolescentes en fiestas y parques en el mayor de los casos sin nasobucos, y otros que andan de paseo con sus familiares que llegan del extranjero.

En cuanto a este aspecto La LEY No. 1289 CODIGO DE LA FAMILIA establece la obligatoriedad del cuidado de los padres hacia sus hijos, mientras que el Código penal establece las penas por el incumplimiento de esa obligatoriedad.

María Victoria Sifonte Ayup, Fiscal Jefa provincial, informó que en el territorio no hay procesos penales en curso, el llamado de la fiscalía en la provincia, de conjunto con las organizaciones de masas y la comunidad es a la prevención, y sí recibirán sanciones, como la de privación de libertad, aquellos que incumplan con el deber de proteger a los menores.

Aplicar la ley a quien no haga lo que corresponda en cada caso, la responsabilidad de cada familia en el cuidado de los menores, es la mejor arma para protegerlos de la Covid 19.