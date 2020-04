Que tu alegría también nos salve

Redacto esta entrevista con una sonrisa plena. Quien contesta mis preguntas a través de messenger responde también sonriente, lo apuesto. Tengo muchos recuerdos donde su risa pone la música de fondo. Hace diez años lo vi por última vez. Para escribir sobre él he debido “actualizar” mis memorias, y valerme no solo de sus letras sino también de opiniones amigas que tenemos en común y aún lo frecuentan. La vox populi me lo confirma: la gente buena no cambia, es ley.

Realmente gratifica salvar vidas, fue el mejor modo que encontré de volverme útil…

Cuando salimos del preuniversitario yo sabía que él sería médico. Su boleta de carrera otorgada lo decía clarísimo. Aquel papel insípido no podía presagiar, sin embargo, que se convertiría en un profesional consagrado, valioso. Por eso, y porque en estos días veneramos (con justeza) toda historia altruista sin importar de qué rincón de la Isla emerge, permítanme presentarles al tunero Leandro Riverón Cruzata. “Leo”, para casi todos.

“Realmente gratifica salvar vidas, fue el mejor modo que encontré de volverme útil para cualquier sociedad. Sin contar con que no se hacer otra cosa. Creo que el que decide ser médico tiene que tener vocación esencialmente, lo contrario sería una burla a la profesión”, me dice, mientras concuerdo en que ese es sin dudas un gran talento, saber sanar.

“Necesariamente hay que ser buena persona”, me insiste una y otra vez. En cada afirmación compruebo que no ha perdido transparencia su alma. Era y es un hombre puro. Bendito (re)descubrimiento. “Uno de nuestros preceptos es el de la beneficencia y la no maleficencia, de manera que significa un deber siempre tratar bien a los pacientes. Cuando puedo constatar resultados favorables de mis conductas médicas me deja muy satisfecho el hecho de poder ayudar a una persona. Eso no siempre es posible, sabemos que existen enfermedades terminales (sin solución), y esos casos no sólo son tristes sino de difícil manejo por lo general. Esto resulta lo más difícil de mi profesión.”

El 13 de abril pasado, cuando empezaba a clarear el día, Leo ya estaba montado en una guagua que lo llevaría hasta el Centro de Aislamiento “Los Cocos” ubicado en las afueras de la ciudad de Las Tunas. A esa hora, 7 de la mañana, repasaba minuciosamente las medidas sanitarias para lidiar con la COVID-19. Pero no fue en ese instante que vio por primera vez su nombre ligado a la epidemia.

“En este proceso se participa de forma voluntaria. Entonces ya esperaba que me llamaran así que no me tomó por sorpresa, la verdad. La decisión no me generó pánico ni cosa parecida. He estudiado muy bien todas las medidas de bioseguridad. Lo que sí me preocupó siempre fue la disponibilidad de los medios de protección individual, por eso tomé ideas de internet y mi padrastro me hizo una máscara de protección facial”.

Cerca de veinte preguntas me ha respondido Leandro de a poco. Alterna entre la atención a los pacientes y cumplir con su palabra de ofrecerle una entrevista a esta veja amiga. No es sencilla su tarea allí, imagino. Él lo ratifica: “Debo recibir a todas las personas que llegan al hospital porque trabajo en el cuerpo de guardia. Tengo el primer encuentro con ellos. Aquí son interrogados rigurosamente y examinados, luego se clasifican y se ingresan.”

Me confiesa que a veces padece de ansiedad y estrés. Y a mí, que me aterroriza la simple idea de poner un pie en la calle, no me queda más que reverenciarlo. Él se mantendrá firme allí durante 14 días contados a partir del 13 último. Luego debe permanecer igual tiempo aislado para descartar un posible contagio. “Sabes que el riesgo de enfermar para el personal sanitario es altísimo, no tengo la manera de saber dónde o cómo esto puede suceder. El virus nadie lo ve. De que vuelva o no depende si los estudios que me hagan sean negativos y de si continúa o no la situación con la COVID-19. Espero volver si hace falta.”

La paz y la tranquilidad tienen ahora más valor que nunca para mí. Yo extraño mucho a mi familia, a mi abuela y mi madre especialmente. Todo cuanto he logrado se lo debo a ellos, sin excluir a ninguno, porque de cada quien he recibido apoyo. Solo tengo contacto con ellos por vía telefónica.” Debo disculparme entonces por haberle gastado unos megas de su paquete de datos, espero que en estas líneas puedan” reencontrarse” también.

Leandro Riverón Cruzata tiene 28 años, es Médico General Integral, y es mi amigo, cuánto orgullo siento de ello. Hay en él una suerte de panacea para aliviar los males del cuerpo, los del alma. “En esta situación y en otras, debemos transmitir tranquilidad y seguridad en lo que hacemos. Las personas asumen una nueva realidad cuando ya están enfermas, una vez así, trabajar el componente psicológico es esencial en los resultados del tratamiento. Los pacientes con buen estado de ánimo son capaces de sobrellevar mejor la enfermedad. Hacerlos reír y dirigir su pensamiento hacia una posición optimista es también mi deber, y practico esa medicina”. Pues que tu alegría también nos salve, Leo. Confío en ella y en ti.