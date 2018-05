Más allá de preceptos familiares o sermones moralistas, cada quien extrae de la experiencia cotidiana sus propias reglas para vivir en paz con la conciencia, algo así como el mapa de valores del que hablaba Arquero hace algunas semanas.

Ese código no es un manual estricto: la vida siempre lo enriquece con chiripas y encontronazos, afectos y desazones. Lo único inamovible es esa sensación de pagar altos precios cada vez que lo violas con conductas inaceptables. ¡Si hasta pensar torcido suele ser angustioso!

Hay quien lo llama Decálogo porque en diez normas básicas se resumen casi todos los puntos esenciales de cualquier ética personal, sobre todo si partes de los valores universales que promueven muchos credos religiosos en todo el planeta y que desde la infancia intuimos de manera espontánea.

No voy a desgranarles mi Código de Milolidad. Como la respiración, él late en todo lo que escribo y muchas veces me salva el día, aunque no lo razone premeditadamente, a menos que el entorno me tiente cuestionarlo a la luz de otras “verdades”, como propone la película Por qué lloran mis amigas.

Desde la adolescencia, mi norma más estricta es que nadie establece mis prioridades: Solo yo decido lo que sobra o falta en cada minuto de mi vida, por muy caótica que parezca, y si alguien lo intenta se va, aunque disfrute mucho de su compañía, no por revancha, sino por pura aritmética existencial: Quien me pone a escoger ya escogió por mí.

La prueba más fuerte del valor de esa norma la tuve con un personaje que logró secuestrarme por tres años (con mi anuencia) en nombre de un amor que terminó en asfixia. Desde el inicio tuvimos dudas de cómo lo asimilarían en mi círculo social, pero su mayor miedo era que yo no aguantara la presión de mi familia, mis jefes o amistades. Entonces le mencioné mi regla de las exclusiones y se sintió más tranquilo porque entendió, no sin razón, que si alguien me instaba a dejarlo por lo “inconveniente” de su fe, no me temblaría la quijada para renunciar al trabajo o el roce social con tal de proteger nuestro espacio privado.

Y de verdad estaba dispuesta a defenderlo de la incomprensión ajena, pero entonces creyó que su cariño me resultaba imprescindible y fue limitando mis acciones cada vez más, al punto de exigir que caminara por la calle con los ojos bajos para que nadie interpretara un cruce de miradas como invitación lujuriosa y él debiera “salir en mi defensa”.

Llegó a decirle a sus correligionarios que yo escribía “esas cosas del sexo” porque me mandaban a hacerlo, no porque creyera en ellas, y se disgustó muchísimo cuando osé desmentirlo frente a personas muy importantes para él.

¿Cómo dejé correr esa historia de dominio machista? Ni sé: Otra paradoja en la vida de una mujer que intenta acatar las claves sociales que cree valiosas, como perdonar las ofensas en cuanto aprende de ellas y aferrarse a la fuerza sanadora del amor.

Finalmente descubrí que juntos no llegaríamos a ser felices y planeé una ruptura que no dañara su autoestima ni su estatus ante la gente que lo apreciaba. En esa dolorosa epifanía influyó mucho una encuesta sobre violencia de género que publicó la ONU en 2006, pero el broche de oro lo puso él mismo al descalificar mis intenciones de visitar los museos habaneros con la chiquillada del barrio. “¡Me quitas tiempo para escribir, me quitas tiempo para dar clases, me quitas tiempo para tus amistades y ahora también para pasear con niños!”, dijo resentido, y ya no esperé más. Con toda calma le respondí: “¿Sabes que tienes toda la razón? Creo que mejor te quito a ti y va a sobrarme tiempo para todo lo demás”.

Y así ha sido, hasta el sol de hoy.

