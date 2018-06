Rachel, la espadista de Ciego de Ávila

Parece no corresponderse su figura de modelo de pasarela y su temperamento equilibrado, con el rigor de una lucha tan impresionante como lo es a golpe de espada.

Quien la ve alta, esbelta, de modales finos, no la imagina en pleno combate, tratando de vencer a su rival con toques y sonidos de armas que chocan una y otra vez.

Y es que Rachel Carmen Rodríguez Cordero ha apostado su vida al deporte de la esgrima y escogió la espada como arma de este milenario arte, que también es deporte.

Es avileña de nacimiento y residencia, tiene 17 años y ya está catalogada como un talento de la esgrima cubana.

Rachel estaba destinada a ser figura en el deporte, por eso su mamá Marialis la matriculó en el 2007 en la especialidad de nado sincronizado de la Academia de Deportes Náuticos de Ciego de Ávila. Allí pasó dos cursos escolares sin pena ni gloria porque varios factores no hacían fluir el desarrollo deportivo de la pequeña; era lento el aprendizaje y sentía aburrimiento.

Ella necesitaba más acción, mayor estímulo competitivo, por eso un día conoció de la esgrima como deporte y, más por embullo que por vocación consiente, se fue para un área cercana a su hogar, en la zona sur de la ciudad.

Allí la recibe la profesora Liset, su indicadora, quien le dio un florete y la enseñó a moverse rápido y con cautela para que el rival no la aventajara.

“No sabía nada de ese deporte pero la profesora tenía una bonita figura y quise imitarla. Nunca le tuve miedo al arma ni a los rivales”, dice Rachel rememorando sus inicios.

¿Cuándo cambias de arma?

“En el año 2011, cuando ya era alumna de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) porque me vieron más condiciones para la espada y el cambio me gustó”.

¿Por qué razón te gusta ahora más la espada?

“Tiene elementos del florete y el sable, exige resistencia y fuerza. Los toques son válidos en todas las partes del cuerpo del rival…me resulta divertido competir con esta arma”.

Con el entrenador Carlos Vega ha transitado la mayor parte del tiempo, hasta que él se fue a cumplir una colaboración a República Dominicana y ahora está bajo la dirección de Andy Alberto Arteaga. Con ambos ha interrelacionado bien y agradece sus enseñanzas.

En su todavía corta carrera deportiva, ya ha ganado medallas de oro y bronce, individual y por equipos, en Juegos Nacionales Escolares y ha competido en torneos nacionales de primera categoría y juvenil.

A Rachel el deporte, la competencia, el empeño en triunfar, le viene por herencia, pues es hija de una Gloria del Deporte Cubano, el avileño Pedro Luis Rodríguez, campeón panamericano de levantamiento de pesas.

De su mamá Mairelis Cordero ha aprendido la perseverancia y el optimismo. Aunque a ella no le gustaba que su hija se dedicara a la esgrima, no acostumbra a imponerle nada y ahora es quien más disfruta de verla empuñando el sable y no se pierde una competencia de su hija.

¿Ya comenzaste a probarte en eventos de nivel?

“Si, ya integré el equipo Cuba de la categoría cadete para el Campeonato Panamericano Juvenil que se efectuó en La Habana en febrero del 2017”, responde.

“He competido en eventos nacionales de primera categoría que me han hecho ganar experiencia y seguridad”

¿Cuáles son tus características como espadista?

“Soy calculadora y explosiva a la vez”.

La joven avileña comenzará en septiembre sus estudios superiores en la carrera de licenciatura en Cultura Física y, por seguimiento es perspectiva inmediata para integrar el equipo nacional de esgrima.

Gusta de escuchar música, bailar, ver seriales de televisión y compartir con familiares y amigos. Es una chica muy presumida, que viste moderno, cuida del arreglo de sus uñas, de su pelo y sus modales.

Aunque condiciones tiene, Rachel no estará en las pasarelas de la moda, exhibiendo la ropa de importantes diseñadores, porque el éxito le espera en las pasarelas de la esgrima, espada en ristre, compitiendo por sus triunfos que son los de Cuba.

Tomado de Radio Surco