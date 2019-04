Ramón Labañino en Buenos Aires: Cuba es y va a ser de los cubanos

La ley Helms-Burton, con la que Estados Unidos busca reforzar el bloqueo contra Cuba, es ilegal e inhumana, dijo el luchador antiterrorista cubano Ramón Labañino en Buenos Aires, adonde viajó en visita de trabajo como vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC) y para presentar Hombre del silencio, diario de una prisión, que narra su vida en una cárcel estadounidense.

El héroe cubano resaltó que la nueva administración estadounidense encabezada por Donald Trump “intenta por todos los medios exterminarnos de la faz de la tierra” y sentenció que “Cuba es de los cubanos y va a ser de los cubanos. Nadie va a arrebatarnos nuestras tierras, no va a pasar ni con Cuba igual que no puede pasar con Venezuela o Nicaragua, tenemos que hacer un bloque firme y de defensa en toda América Latina”.

“Es un embate feroz pero una vez más se confirman las palabras de Fidel Castro de que en la unidad esta la victoria, sin ella no somos nadie”, sostuvo tras añadir que en los momentos más difíciles y agudos hay que dejar de lado las pequeñas cosas y avanzar unidos.

Labañino señaló que hoy “estamos enfrentados a un nuevo y colosal embate del imperialismo en América Latina”, pero “hay una conciencia general de que esto hay que frenarlo y no puede seguir, hay una reacción en contra de esa avalancha imperial que trata de recuperar un continente solo para los ricos”.

“Al final –agregó-, nosotros vamos a vencer como hemos vencido otras batallas. Fórmulas para el combate hay muchas, hay que utilizar la inteligencia”.

En el caso de Cuba, bajo asedio de sucesivas administraciones por seis décadas. consideró que la pelea no es fácil, “pero no pasarán”. Las revoluciones no se pueden perder tan fácil, apuntó, e insistió en la necesidad de realizar un trabajo político e ideológico para que los pueblos del continente sientan que la Revolución les pertenece.

Además de su visita de trabajo como representante de la ANEC, Labañino presentó en la casa de la amistad argentino-cubana su libro Hombre del silencio, diario de una prisión, en el que relata 12 de los 16 años que pasó en cárceles estadounidenses condenado en un juicio manipulado y politizado junto a sus compañeros de lucha René González, Gerardo Hernández, Fernando González y Antonio Guerrero.

El texto, que ve la luz por vez primera en Argentina tras su puesta en circulación en febrero pasado en la Feria de La Habana, “es un homenaje a Cuba, a su pueblo, a la patria grande, pero sobre todo a ese hombre que, visionario siempre, un día juró que yo y mis hermanos de causa volveríamos a Cuba, y así fue. Este libro está dedicado a nuestro comandante Fidel Castro”.

(Con información de Prensa Latina)