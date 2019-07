Realzan hermandad de Cuba y Venezuela por los resultados de la misión educativa

La celebración del aniversario 16 de la Misión Robinson fue un pretexto para reconocer la vitalidad de los nexos de amistad entre los pueblos de Cuba y Venezuela, mediante los cuales se fortaleció la unidad latinoamericana para elevar el nivel educacional de los países de la región, tanto que la conciencia social cambia constantemente la perspectivas políticas de las naciones en vía del socialismo.

Esa misión está ligada al programa Yo si puedo, creado por la pedagoga cubana Leonela Relys Díaz, a petición del líder histórico Fidel Castro Ruz en el 2002, método que permitió en el presente año la graduación de 63 454 venezolanos en un proceso intensivo de alfabetización para fortalecer las producciones locales y así contrarrestar las injerencias del imperio sobre los países de la región.

Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, dijo que Cuba es un ejemplo para el mundo, que a pesar del bloqueo económico con más de 60 años, brinda ayuda solidaria en la salud pública y la educación en todos los hemisferios, comparte su desarrollo científico y lo más preciado de la Revolución Cubana, sus recursos humanos.

“Hoy Venezuela padece la insensatez y la intolerancia de estos gobiernos que no permiten la diversidad, que no aceptan que no se puede ser distinto al modelo capitalista y pretenden por la vía del bloqueo convertirnos en un país capitalista”, agregó.

La Misión Robinson II permite en Venezuela impulsa la formación en 8 programas productivos, según las demandas sociales registradas allí, con más de 42 000 hombres y mujeres captados, quienes asumirán los 335 espacios productivos creados por Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional del país, para hacer frente a la guerra económica hoy impuesta por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.