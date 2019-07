Reconocen labor comunitaria de Felicita (+ Fotos)

Felicita es artesana, pero no comercializa su arte, lo brinda a los niños de Punta Alegre.

Felicita Juana Martín es coordinadora del proyecto comunitario “Sonrientes mariposas” de Punta Alegre, Chambas; y además, es fundadora de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) en el territorio. Por su trayectoria relevante y abnegada labor, le fueron concedidas la distinción Joya de la Cultura Avileña y la medalla Raúl Gómez García ante la representación de las principales organizaciones políticas y de masas del municipio, trabajadores del sindicato de la Cultura y lugareños.

“Aunque todavía estamos en deuda con Felicita, esta es una muestra del aprecio y la admiración al trabajo que realiza”, así expresó Magalis Álvarez Pino, secretaria general del Sindicato de la Cultura en la provincia.

“Cuando me jubilé sentí la necesidad de vincularme de nuevo al trabajo para emplear mi tiempo libre, y quise dedicarlo a los niños. Yo perdí a mi único hijo cuando este tenía catorce años, y creo que esa es la razón principal por la cual hace más de diez años le enseño a los infantes, con ayuda de los instructores de arte, manualidades, canto, baile, y, sobre todo, valores.

“Tengo setenta y tres años y creo que no podré desprenderme de este proyecto hasta que no llegue el final de mis pensamientos normales o el final de mi vida. Y es que he podido apreciar de cerca el agradecimiento de los padres y el amor de los niños que es lo más grande del mundo”, así expresó Felicita en entrevista exclusiva a Televisión Avileña.

Cuando se hable de amor, entrega, constancia y humanismo entre los artistas de Ciego de Ávila, habrá que mencionar a Felicita, una mujer que no se despega de su lugar de origen y que quiere lo mejor para los niños de la comunidad.