Recuerda padre de Hugo Chávez la amistad de su hijo con Fidel

Dos comandantes que partieron hacia la eternidad, dejaron una fecunda vida cuando se unieron dos generaciones que fundaron revoluciones a la imagen de su tiempo, pero con el mismo carácter humanista; así lo reconoce el padre de Hugo Chávez cuando habla de la amistad con Fidel Castro, dos hombres que cambiaron la percepción política del mundo.

¨Fidel decía que era su hijo y Hugo afirmaba que él era su segundo padre y guía político, hombres recordados como auténticos líderes, de historias, de pensamientos muy amplios y gran sentido de amor a la patria. Gracias a Dios tuvimos el privilegio de convivir con ellos muchos años, como se dice que son los líderes de revoluciones bolivariana y cubana y el pueblo los recuerda con mucho cariño, donde quiere que he ido se percibe en el aire la añoranza de la gente¨.

El ejemplo y la bondad pudieron más que el odio y las ambiciones, se impuso el heroísmo para doblegar la desesperanza, pero con camino plagado de dificultades que supo desterrar con un heroísmo épico, que aún retumba en la conciencia de quienes quieren olvidarlo. Hugo de los Reyes Chávez, padre de Hugo Rafael Chávez Frías, afirma que siente un extraño orgullo por lo que lograron construir, cosas inimaginable en la sociedad venezolana de inicios de siglo XXI.

¨Los pueblos de Cuba y Venezuela no aceptan las muertes de sus eternos comandantes, y no te voy a mentir, siento una inmensa satisfacción por el reconocimiento de la gente sencilla por lo que ellos hicieron…Fidel estuvo muchas veces en mi finca y se interesaba por todo, con una memoria prodigiosa, no se olvidaba de nada, temas pendientes en nuestras conversaciones, se retomaban un año después¨.

¨Conocía a los enemigos de las revoluciones, como él les decía, con una exactitud de matemáticos, predijo todo lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo en nuestra región, que más revuelta no puede estar, por doquier hay levantamientos populares contra los imperialistas, las minorías nunca renuncian al poder, así lo hizo ver Fidel y tenía razón¨.

Hugo Chávez y Fidel Castro sin proponérselo supieron transgredir la muerte, hoy quienes intentan apagarlos. Los ven resurgir en cada idea, en cada plaza, en millones de hombre y mujeres porque dejaron de ser simples mortales para quedarse entre nosotros como uno de los símbolos más preciados de la dignidad humana.