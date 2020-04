Regresa a casa primer enfermo de la COVID-19 en Majagua, Ciego de Ávila

Amauri Prieto Meneses, el primer poblador de Majagua en Ciego de Ávila que se contagió con la COVID-19, ya está de vuelta en su casa luego de recuperarse en el Hospital Doctor Octavio de la Concepción y Pedraja, de Camagüey.

Por vía telefónica con la Agencia Cubana de Noticias, Amauri, en su condición de paciente salvado de la enfermedad, reconoció las buenas atenciones recibidas desde el instante en el que se presentó en el policlínico de la localidad porque sentía ardor en la garganta y había llegado de Estados

Unidos, un país con alto riesgo de la pandemia.

Tenía un poco de miedo, pero jamás me sentí solo, agradezco a todo el personal del centro de aislamiento avileño y del hospital camagueyano donde médicos, enfermeros, ambulancieros, pantristas, nos dieron mucho ánimo a los que pasamos por este mal momento, que se quedará por siempre en mi memoria, dijo Amauri, a quien en Majagua se le conoce por Noelito.

No hay quejas de ningún tipo, me trajeron hasta la casa en un taxi y nada me ha costado dinero, contamos con una medicina de excelencia y en este tipo de emergencia sanitaria todo está planificado hasta el más mínimo detalle, comentó el majaguense de 48 años de edad.

“En mi poder tengo nasobucos y cloro, pero también el medicamento completo para estos otros 14 días de aislamiento en el hogar, donde lunes, miércoles y viernes viene una enfermera, bien protegida, a ponerme el interferon Alfa 2B Recombinante, que todavía me da un poco de decaimiento

al combinarlo con las pastillas de la Kaletra” (un antirretroviral utilizado contra el VIH-Sida, y con algunos efectos sobre el nuevo coronavirus).

Sobre las medidas de autocuidado en la casa refirió que está aislado de su padre Chano, de 82 años de edad, y de su hija Yainé de 15 años, solo convive con su esposa Mabel, que dio negativo a las dos pruebas de PCR en tiempo real realizadas por ser contacto directo.

Ella duerme en cama separada y cumple lo que está establecido para su higiene, la mía y la de la vivienda, explicó Amauri.

Antes de concluir la conversación con la ACN este majaguense convocó a todos, en su pueblo y en el país, a aplaudir a las nueve de la noche al personal, que sin descanso lucha día a día por salvarle la vida a personas que como él la tuvieron en riesgo a causa de una enfermedad para la cual todavía no existe una vacuna.

Cuando estaba en Camaguey, en los minutos próximos a esa hora todo era silencio en el hospital, los enfermos también esperábamos esos aplausos que se oían a lo lejos como una esperanza, nos hacían mucha falta, enfatizó.

Aprovechó la oportunidad de intercambiar con el medio de prensa para decirle a los majaguenses que se hagan la idea de que está pasando un ciclón y no se puede salir de casa. Salvando las diferencias entre ambos eventos, en los dos se mueren personas por no cumplir con lo establecido por las autoridades y la Defensa Civil.