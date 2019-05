Regresa a Ciego de Ávila Simposio Nacional de Patrimonio Sonoro

Investigadores de las ciencias sociales y humanísticas del país dialogarán en Ciego de Ávila en torno a la conservación e historia de los archivos audiovisuales de la nación cubana, como parte de la VI edición del Simposio Nacional de Patrimonio Sonoro, a celebrarse en la provincia entre los días cinco y nueve de junio.

El evento homenajeará los 60 años de la creación de Casa de las Américas, los 90 de los tradicionales bandos Rojo y Azul, del municipio avileño de Majagua, y el aniversario 30 de la empresa comercializadora Artex.

Convoca la Biblioteca Pública Roberto Rivas Fraga, de Ciego de Ávila, de conjunto con la Dirección Provincial de Cultura, la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Musicávila, y la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

En el Simposio se reconocerán a las personas naturales o jurídicas destacadas en la creación, producción, interpretación, investigación, promoción y salvaguarda del patrimonio musical de la Isla.

El evento es auspiciado por la Dirección de Casas de Cultura, el Centro Provincial de Superación para la Cultura, Radio Taíno, el Centro Provincial de Cine, la Televisión Avileña, el Centro Provincial de Patrimonio y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas, responsables de crear un espacio muy bien reconocido por los investigadores e invitados, defensores del patrimonio y enfocados hacia todo aquello que merece ser preservado.

Del V Simposio destacaron las presentaciones teóricas, la peculiar sonoridad del grupo Moncada y la música de Gerardo Alfonso, en tanto se presentó el disco Yoan, del trovador Yoan Zamora, perteneciente a la casa productora Abdala, que resume en 11 temas los 20 años de vida artística del cantante avileño.

Ponencias relacionadas con la salvaguardia del patrimonio sonoro desde el sistema de casas de cultura, la presentación de cintas magnetofónicas patrimoniales de las emisoras nacionales de la Radio Cubana y las acciones radiales para promocionar entre los jóvenes el patrimonio musical, fueron temas debatidos durante las jornadas del encuentro anterior.

Investigadores, musicólogos, realizadores de radio y televisión, críticos, estudiosos, directivos de instituciones, locutores, músicos, especialistas y profesores de todo el país, pueden participar.

Además, las instituciones culturales, consejos, empresas, sociedad civil y unidades académicas podrán presentar sus propuestas antes de que finalice el plazo de admisión.

Yusmaidy Marrero Núñez, organizadora del evento, en conjunto con el trovador Yoan Zamora, informó a la prensa local que todos los interesados en participar deberán enviar su solicitud a mediateca@ciego.cult.cu y especificar sus datos personales con: nombres y apellidos, autor(es), título del trabajo, institución a la que pertenece, forma de localización (teléfonos, correos, dirección particular), resumen del contenido en no más de 250 palabras (media cuartilla con espaciado sencillo, fuente Time New Roman, tamaño 12).

El Comité Organizador se reservará el derecho de admisión de los trabajos y estos se recepcionarán hasta el 20 de mayo de 2019.

Para más información, se deberá contactar con la Comisión Organizadora del VI Simposio Nacional de Patrimonio Sonoro en la Mediateca Provincial de Ciego de Ávila, con sede en la Biblioteca Pública Roberto Rivas Fraga, de la Ciudad de los Portales, o a través del correo electrónico biblioteca@ciego.cult. cubiblioteca@ciego.cult.cu.