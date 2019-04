Reino Unido estudia propuesta para regular contenidos en internet

El Reino Unido podría multar o bloquear a las compañías de redes sociales que permitan la publicación de propaganda terrorista, abuso infantil u otros contenidos dañinos para los usuarios, según un plan gubernamental develado hoy.

La propuesta, que será sometida a consulta por un periodo de 12 semanas, pretende responder a la actual preocupación por el aumento de publicaciones online que promueven la violencia, alientan al suicidio, y exponen a los niños al acoso y otros materiales inapropiados.

Internet puede ser genial para conectar a la gente en todo el mundo, pero durante demasiado tiempo esas compañías no hicieron lo suficiente para proteger a los usuarios, y en particular a niños y jóvenes, de los contenidos dañinos, aseveró la primera ministra Theresa May, citada por Sky News.

De su lado, ministro del Interior, Sajid Javid, consideró que esas empresas tienen el deber moral de proteger a la juventud de la cual obtienen sus ganancias.

De acuerdo con el plan auspiciado por los ministerios del Interior y el de Deportes, Cultura, Digital y Medios de Comunicación, el nuevo órgano regulador tendría potestad para imponer fuertes multas a las compañías, bloquear el acceso a sus sitios digitales, e incluso exigir responsabilidad penal a sus dueños.

Aunque instituciones de caridad y otros grupos sociales apoyan la propuesta, algunas instituciones y empresas expresaron preocupación por el alcance de la medida, y su posible impacto sobre la libertad de expresión, agregó la televisora.

El tema de los contenidos dañinos en internet alcanzó notoriedad en el Reino Unido después de que en enero pasado, un padre acusó a la red social Instagram de haber contribuido al suicidio de su hija de 14 años.

Según trascendió entonces, la menor se quitó la vida después de entrar a cuentas donde se incitaba a los usuarios a autolesionarse.