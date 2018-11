Republicanos conservan el Senado, demócratas recuperan la Cámara de Representantes

Los republicanos han retenido en la noche de este martes el control del Senado, según informaban medios estadounidenses como CNN, The New York Times y The Washington Post, mientras que en la disputa por la Cámara de Representantes los demócratas lograban recuperar la mayoría luego de ocho años de dominio republicano, según mostraba el conteo pasadas las 2.50 a.m. (Hora del Este).

Alrededor de la 1.40 a.m. la proporción definida para el Senado era de 51 escaños republicanos y 44 demócratas, según The Washington Post. The New York Times daba a los republicanos 32 338 623 votos (42.6%), y 42 238 292 (55.7%) eran para los demócratas.

Los republicanos habían ganado tres escaños de los que estaban en disputa, los demócratas perdieron tres.

En la carrera por la Cámara de Representantes, los republicanos iban delante hasta poco antes de la medianoche, cuando se revirtió la tendencia general.

A esa hora ya comenzaban a dominar los demócratas, que poco después (00.30 a.m.) tenían 189 asientos, mientras que los republicanos aparecían con 175. Veintiséis asientos perdidos por los republicanos habían beneficiado a los demócratas. En cuanto al número de votos, los candidatos republicanos habían recibido un total de 42 379 123 (47.9%) frente a 44 723 626 votes (50.5%) los demócratas. La carrera es por alcanzar el umbral de 218 escaños, que asegura el control.

Poco después de la 1.10 a.m., la proporción de escaños ganados en la Cámara era de 205 para los demócratas y 188 para los republicanos. Finalmente, pasadas las 2.50 a.m., tanto The New York Times como The Washington Post publicaban la proporción que confirmaba el recuperado dominio demócrata en la Cámara Baja: demócratas, 218 escaños; republicanos, 192.

Los demócratas, con 48 371 426 votos (50.7%); los republicanos con un total de 45 406 896 (47.6%).

Regresa la mayoría demócrata a la Cámara Baja después de ocho años de dominio republicano. El camino será más difícil para la administración Trump, y para sus planes del muro en la frontera con México o el cierre de la reforma sanitaria de Obama. Muchos comienzan también a pensar en investigaciones sobre sus finanzas y vislumbran la posibilidad de un impeachment.

Hasta las 11.00 p.m., se conocía que los demócratas habían ganado las gobernaciones de Nueva York, Michigan, Illinois y Pensilvania.

Poco después de las 8.00 p.m. de este martes, cuando ya habían cerrado los colegios en más de la mitad de los estados, se conocía que como era esperado los senadores demócratas por Massachusetts, Delaware, Rhode Island y Connecticut habían ganado la reelección, incluida la senadora Elizabeth Warren.

Warren ha mostrado su inclinación a examinar seriamente la posibilidad de presentarse a la carrera presidencial. “Una mujer presidente podría arreglar una Casa Blanca estropeada”, ha dicho.

A esa hora AP informaba que Donna Shalala, exfuncionaria en el gabinete de Clinton, ganó su carrera para la Cámara de Representantes en Florida. Shalala derrotó a la republicana María Elvira Salazar en la disputa por la plaza que dejó Ileana Ros-Lehtinen. Su victoria fue el primer repunte de los demócratas en la Cámara. Le seguía poco después Jennifer Wexton, en Virginia.

El senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, era reelegido para un tercer período, mientras que en Kentucky Andy Barr, republicano en funciones, derrotaba a Amy McGrath, y otros tres republicanos en funciones, los representantes Brian Mast, Vern Buchanan y Mario Díaz-Balart, mantenían sus asientos en distrintos cerca de Palm Beach, Tampa y Miami. A su vez, el republicano Michael Waltz ganaba el puesto dejado por su copartidario, Ron DeSantis.

Casi a las 10.00 p.m., la derrota de Joe Donelly en Indiana, que perdió su reelección ante el republicano Mike Braun, era vista como un golpe a los demócratas en su intento de ganar el Senado.

Bernie Sanders, importante figura de la izquierda en Estados Unidos, fue reelegido como senador por Vermont.

Entre los gobernadores, ya se confirmaba la victoria de Andrew Cuomo, de Nueva York, elegido para un tercer mandato. Los demócratas también habían ganado gubernaturas en Michigan (Gretchen Whitmer, exsenadora del estado), Illinois y Pensilvania.

En la Florida, Ron DeSantis, figura del presidente Trump, fue elegido gobernador por ajustado margen frente al demócrata Andrew Gillum.

Los republicanos tienen actualmente 33 de 50 estados. De 36 gubernaturas abiertas a reelección este año, solo nueve eran de demócratas, mientras que los republicanos defendían 26. Alaska tiene un gobernador independiente.

En la carrera por las gobernaciones, a las 2.20 a.m. The Washington Post daba 21 a los demócratas y 25 a los republicanos.

Las mujeres nunca habían ocupado más del 20%, o 107, de los 535 escaños del Congreso. Esta vez, aún sin haber concluido el conteo, esa cota iba camino de ser superada, informó The Washington Post. “Habrá una cifra histórica de mujeres entrando al Congreso en enero”, dijo Stephanie Schriock, presidenta de Emilys’ List, un influyente grupo que apoya a las mujeres en la política.

Polarización, fuerte concurrencia

Las primeras elecciones nacionales desde que Donald Trump llegó al poder, precedidas por una fuerte polarización política, en las que se definen 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones, son por amplio consenso vistas como un referendo paralelo para el actual presidente, que ha polarizado al extremo el país, y una prueba para los demócratas, que necesitan canalizar el sentimiento liberal antiTrump y traducirlo en una votación que les favorezca.

GALLUP: Sondeos de opinión del 29 de octubre al 4 de noviembre. Índice de aprobación de Trump: 40% / Índice de desaprobación de Trump: 54%.

Una muestra del interés que ha despertado la votación es la importante cifra de votos anticipados registrados, unos 34.5 millones en los estados donde están permitidos, 50% más que en las elecciones de medio término o midterms de 2014, mientras reportes de prensa hablaban de largas filas en los colegios electorales de todo el país.

“Demócratas y republicanos han visto señales de una poderosa concurrencia de votantes a las urnas en todo el país, que prácticamente superará a la pobre asistencia en las elecciones de medio término de 2014”, publicó The New York Times.

El 55% de las mujeres y el 62% de los jóvenes han apoyado a los demócratas. (Sondeo de Ipsos/ Reuters) El 51% de los hombres votó a los republicanos. (Sondeo de CNN)

“Las elecciones se convirtieron para muchos en algo más: un referendo sobre los valores estadounidenses en la era Trump”, señaló el periódico en otro de los artículos sobre la jornada electoral.

El presidente Donald Trump lideró la ofensiva electoral republicana que insertó el tema migratorio y fronterizo como herramienta de propaganda en la campaña electoral.

“ Los demócratas iban camino la noche del martes de hacerse con la Cámara de Representantes y los republicanos conservaban la mayoría en el Senado, mientras los votantes daban un veredicto mixto en la primera elección nacional bajo la turbulenta presidencia de Donald Trump”. (AP) “ Veredicto dividido en una elección vista como un referendo sobre Trump”. (The New York Times) “Una áspera elección de medio término que consagró la profunda división política en Estados Unidos y conformó un campo de batalla altamente disputado para la carrera presidencial de 2020”. (CNN)

En un tuit del 3 de noviembre, pidiendo el voto para la candidata republicana al Senado por Arizona, Martha McSally, frente a la demócrata Krysten Sinema, quienes se disputaban el escaño dejado por Jeff Flake, decía: “Arizona es un gran estado, pero necesita seguridad en la frontera que es lo que Martha dará, y Krysten Sinema no ha pensado siquiera en ello. Si dependiera de Sinema, las drogas, el crimen y el tráfico ilegal estarían entando en Arizona a una ritmo creciente”.

Una victoria de los demócratas en la Cámara de Representantes (donde necesitaban la adición de 23 bancas), a la que apuntan varias encuestas, pondría obstáculos a la polémica gestión del mandatario en áreas como la inmigración, los impuestos y el comercio, además de abrir las puertas a investigaciones sobre cuestiones de su administración, incluidas declaraciones de impuestos y conflictos de intereses.

En cambio, una permanencia de los republicanos como mayoría en ambas cámaras del Congreso sería un espaldarazo a la política y el discurso del presidente norteamericano, que ya logró recientemente una mayoría conservadora en la Corte Suprema con el polémico nombramiento de Brett Kavanaugh.

En el Senado, donde contaban con una ventaja de 51-49, los republicanos solo defendían nueve escaños, mientras los demócratas tenían que mantener 26 de los 35 asientos en disputa.

Resultados preliminares de sondeos de CNN a la salida de las urnas: Aunque todos los grupos de edades apoyaron a candidatos demócratas en números más altos que en las midterms de 2014, el salto de los votantes más jóvenes entre una y otra elección es de cerca de 14 puntos porcentuales. En 2014, 54% de los jóvenes de 18-29 años dijeron haber votado por demócratas, mientras que en 2018 ha sido más del 66%.

Problemas en colegios electorales

Organizaciones y fuentes de prensa reportaron problemas en el proceso de votación: cuatro colegios con demoras técnicas en Georgia, algunas máquinas de votación con falta de energía o de dispositivos para activarlas en Carolina del Sur, y cambios de último minuto en la localización de al menos cuatro colegios en el condado de Allegheny, Pensilvania, que incluye a Pittsburgh, entre otros.

El número de llamadas a líneas directas mantenidas por grupos de defensa, superaron en poco tiempo a las recibidas en las midterms de 2014, reportó The New York Times.

El Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law (Comité de Abogados por los Derechos Civiles por Ley), una organización sin fines de lucro que supervisa 20 centros de llamadas electorales, informó que al mediodía del martes había recibido cerca de 12 mil llamadas telefónicas, más del doble que en las elecciones de medio término de 2014.

Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del comité de abogados, dijo que cuatro estados (Georgia, Florida, Texas y Arizona) sobresalieron desde temprano en la tarde “como particularmente problemáticos”, con problemas que incluyeron demoras en sistemas de votación electrónicos e impresoras de boletas.

Cierre de las urnas

Las urnas comenzaron a cerrar a las 6.00 p.m. (Hora del Este), por los estados de Indiana y Kentucky; a las 7.00 p.m. lo hicieron parte de la Florida, Georgia, New Hampshire, el resto de Indiana, el oeste de Kentucky, Carolina del Sur, Vermont y Virginia, y a las 7.30 p.m. Ohio, Carolina del Norte y Virginia Occidental.

A las 8.00 p.m. cerraban la jornada de votación Alabama, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, el resto de la Florida, Illinois, la mayor parte de Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, la mayor parte de Michigan, Mississippi, Missouri, Nueva Jersey, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, la mitad oriental de Dakota del Sur, Tennessee y la mayor parte de Texas.

A las 8.30 p.m. Arkansas, y a las 9.00 p.m. Arizona, Colorado, el resto de Kansas, Luisiana, resto de Michigan, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, mitad occidental de Dakota del Sur, resto de Texas, Wisconsin y Wyoming.

A las 10.00 p.m. la mitad sur de Idaho, Iowa, Montana, Nevada, la parte sudeste de Oregón y Utah.

A las 11.00 p.m. cerraron las urnas en California, Hawái, norte de Idaho, el resto de Oregón y Washington, y luego de la medianoche en Alaska.