Resalta Google aniversario 125 del natalicio de cubana María Teresa Vera

En su denominado Doodle, el buscador para internet de Google resalta hoy el aniversario 125 del natalicio de la cantautora María Teresa Vera y reconoce la calidad artística de la cubana en su portada, dedicada a destacar grandes acontecimientos y personalidades del mundo.

El colorido Doodle, en el que Vera aparece rodeada de flores y guitarra en mano, rinde homenaje a la nombrada Embajadora de la Canción de Antaño, quien naciera el 6 de febrero de 1895 en la localidad de Guanajay.

De acuerdo con el sitio digital de Radio Reloj, la artista desarrolló una larga y fructífera carrera musical como autora e intérprete y destacó en ella su dúo con Lorenzo Hierrezuelo, con quien compartió escena durante 27 años, dejando para la historia piezas que hoy forman parte del patrimonio sonoro de Cuba.

Fue una de las pocas exponentes femeninas de la llamada vieja trova y hasta la actualidad llegan aun canciones suyas como Por qué me siento triste, No me sabes querer, Yo quiero que tú sepas, y la conocidísima Veinte años, el emotivo bolero de Guillermina Aramburu que musicalizó.

María Teresa Vera falleció el 17 de diciembre de 1965 en La Habana y, sobre su voz, el cantautor Silvio Rodríguez, en testimonio a Jorge Calderón, expresó: “Su emisión era aparentemente descuidada, natural, popular; incluso a veces se le rajaba la voz, pero sin desafinar. Siempre hacía variantes de las melodías originales, por lo que, en este sentido, también interpretaba creadoramente.”