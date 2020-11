Servicios estomatológicos avileños no se detienen a pesar de la COVID-19

Los servicios de estomatología, a pesar de estar entre los de mayor riesgo en tiempos de COVID-19, no se detienen en Ciego de Ávila, por ser esta disciplina la responsable de proteger la salud bucodental de las personas al prevenir y remediar enfermedades orales.

Yaneisy Duquesne Mackchasser, jefa de la sección de Estomatología en la Dirección Provincial de Salud, explicó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que durante los meses de pandemia han dado prioridad a las urgencias, con el objetivo de evitar cualquier factor de riesgo en pacientes y médicos de contraer el virus SARS-CoV-2.

Dolores de muelas o dientes y extracciones que no puedan esperar al cambio de fase epidemiológica son atendidos en nuestras cuatro clínicas, 17 departamentos ubicados en los diferentes policlínicos o en los 11 servicios que también se prestan en lugares aislados de la provincia, precisó la doctora.

Aseguró que las asistencias siempre las dan cumpliendo las normas de bioseguridad, entre ellas el uso del nasobuco (mascarilla), espejuelos, guantes, gorro, una doble bata y careta.

Duquesne Mackchasser alegó que en este tiempo de pandemia a los más de 658 estomatólogos de la provincia también se les puede ver en la zona roja dirigiendo un centro de aislamiento de personas sospechosas con la COVID-19, como personal de apoyo en la toma de los signos vitales y en labores de estadística.

Adis Águila González, estomatóloga y máster en atención comunitaria, refirió a la ACN que el país necesita seguir el curso de la vida, pero para ello es indispensable la responsabilidad de cada persona.

Como médicos nos corresponde respetar las normas de bioseguridad porque padecimientos como la hepatitis B y la C se transmiten por la saliva, y si cae en la mucosa al retirar restos de amalgama nos podemos contagiar, aseguró Águila González.

Lo importante es estar sanos para seguir atendiendo las dolencias de la boca, que son insoportables y no esperan para después, enfatizó.