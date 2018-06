Servidores de la seguridad del pueblo

No es fácil sintetizar en pocas palabras y en imágenes las disímiles misiones que cumplen los combatientes del Ministerio del Interior, quienes libran una lucha incesante, como dijo Fidel, frente a los vicios, las lacras, la delincuencia común, las violaciones de la ley, las violaciones del tránsito, la protección de la propiedad socialista, de los intereses de los ciudadanos, de la tranquilidad y de la paz de los ciudadanos, así como el enfrentamiento constante contra un enemigo que no da tregua en ningún sentido y en particular en la actividad ideológica.

Para cumplir a cabalidad con tan importante tarea en la salvaguarda del país y el pueblo, es imprescindible estar preparado física, política y sicológicamente.

Un ejemplo de ello es uno de los ejercicios tácticos realizados por los combatientes de la Brigada Nacional Especial, quienes con maestría, sin mediar palabra, solo con gestos y miradas, ponen en acción a estos hombres de silencio, quienes con audacia y pericia dieron muestra de estar preparados para seguir escribiendo brillantes páginas con inteligencia en el combate, frente al peligro y a la muerte.

Foto: Juvenal Balán

Foto: Juvenal Balán

Foto: Juvenal Balán

El Comandante en Jefe, Fidel Castro, aseguró: A nosotros nos enorgullece que nuestra Revolución haya desarrollado este tipo de combatientes, (…) este tipo de servidores del pueblo. Foto: Juvenal Balán

Foto: Juvenal Balán

Tomado de Granma