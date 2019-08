Sin desangrar el bolsillo y el alma

Desde hace unos días, múltiples son los criterios entre los vendedores de alimentos en los diferentes puntos de la provincia Ciego de Ávila.

Muchos de ellos no comprenden la necesidad de la modificación de los precios para que sean asequibles a la mayoría de las personas, existiendo criterios que QUIEN LO NECESITE QUE SE SACRIFIQUE.

Ante esta situación un grupo integrado por representantes de la Dirección de Inspección y Supervisión (DIS), Comercio, Finanzas y Precios, autoridades del Ministerio del Interior, el Partido y el Gobierno en el territorio avileño, dialogaron con la mayoría de quienes tienen permiso de venta y le explicaron la importancia y necesidad de cumplir con lo estipulado a partir del 11 de agosto, medida que llegó para quedarse.

La modificación salarial en el gremio presupuestado en ningún momento significó, el aumento de los precios. Alza que no podemos permitir o ya sea por parte del campesino, el intermediario o el vendedor en sí.



Debemos denunciar por los canales establecidos a quienes distorsionan las tarifas aprobadas para evitar el encarecimiento excesivo de productos y servicios, sin una base real que lo sustente, pero por ningún motivo, la vigilia puede ser solo del pueblo, cada uno de los encargados de hacer cumplir la ley, debe empeñar enérgicamente su autoridad y en el momento preciso.

De esta manera no daremos brecha a los mal intencionados y el alimento llegará a cada hogar avileño, con la satisfacción de poder adquirirlo sin ser rasgada nuestra alma y nuestro bolsillo.