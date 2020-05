Sin descanso tabacaleros avileños en el acopio de la aromática hoja

Tabacaleros de Ciego de Ávila continúan con el acopio de tabaco tapado para abastecer a los centros de beneficio de la provincia, encargados de obtener las capas destinadas al torcido, que se incluye en el sistema cubano de exportación.

Ricardo Varona Pestana, director de la Empresa Agropecuaria del municipio de Florencia, rectora de ese cultivo en el territorio avileño, precisó a la prensa que sin dejar de cumplir con las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la situación epidemiológica que afecta al país a causa de la COVID-19, entregaron hasta la fecha más de 122 toneladas de un plan para el periodo de 101 toneladas, lo cual dice de la calidad de las plantaciones.

Explicó que la recogida de la aromática hoja en las dos modalidades (tapado y sol palo), debe terminar en agosto venidero con un total estimado de 627 toneladas y lograr en el proceso de beneficio 80 toneladas de capa.

El directivo agregó que al cierre de abril elaboraron 39 mil 475 unidades de tabaco torcido terminado con destino a la exportación, cifra ligeramente por debajo de lo concebido hasta el cuarto mes del año que es de 41 mil 600 unidades.

Para proteger a los trabajadores de la enfermedad, causada por el virus SARS-CoV-2, hasta que no se controle la pandemia no serán contratadas las madres con niños y las personas mayores de 60 años con enfermedades de riesgo, agregó Varona Pestana.

En la actual campaña, que comenzó su siembra en octubre último y llegó al 15 de enero pasado, el compromiso de los 523 campesinos del territorio vinculados a estas labores fue completar 230 hectáreas en la modalidad de sol palo y 500 en la de tapado.

Las semillas fueron aseguradas, al igual que los productos químicos, los fitosanitarios y los fertilizantes, los cuales cubrieron la totalidad de los canteros y la siembra, manifestó a la ACN Luís Enrique Perdomo Martínez, director adjunto de la Empresa Agropecuaria de Florencia.

Este sector no detiene sus inversiones, entre ellas construye una escogida de tabaco en el municipio de Primero de Enero que contará con cámara de fermentación, tres naves para el beneficio y cinco para la cura, lo cual favorecerá la recolección de las siembras, no solo en esa localidad, sino también en Bolivia y si hiciera falta de Morón.

La tecnología, fabricada en la provincia de Las Tunas, está valorada en unos cuatro millones de pesos y cuando se ponga en funcionamiento este 2020 permitirá la creación de unos 150 nuevos puestos de trabajo, fundamentalmente para mujeres.