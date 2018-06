Sol Meliá Cayo Guillermo incrementa ofertas para mercado nacional

En los meses de julio y agosto el mercado interno ocupa el segundo puesto en emisión de clientes a Jardines del Rey, por lo que en la planta hotelera se realizan ofertas ajustadas a las características de los visitantes y sus solicitudes.

El Sol Meliá Cayo Guillermo es una instalación que por estas fechas reajusta sus precios en las ferias comerciales que se efectúan en el municipio cabecera y Morón para lograr atraer a mayor cantidad de nacionales, quienes ocupan el mayor número de habitaciones en el verano, comentó Nélido Casay Díaz, jefe de ventas del hotel.

Para esas fechas hacemos descuentos a los adultos mayores con más de 60 años de edad y los niños de cero a 12 años tienen la estancia gratis, algunas oportunidades que los clientes aprovechan bien, señaló.

Algo que nos distingue es el servicio, la atención personalizada, no podría ser de otra manera, sobre todo con los visitantes cubanos, pues muchos pasan largo tiempo ahorrando para poder estar unos días en la cayería y si escogen llegar a la instalación hay que hacerlos sentir como en casa, añadió.

Para la etapa veraniega tenemos el programa Me dicen Cuba, a partir del cual intensificamos las actividades de animación: torneos de dominó, ajedrez, shows en la piscina, tardes olímpicas y 14 espectáculos nocturnos que incluyen fiestas en la playa, entre otras opciones.

No solo recibimos a los turistas de Ciego de Ávila, sino también a los procedentes de La Habana, Varadero, Camagüey, Trinidad y Sancti Spíritus, varios de ellos repitentes y comparten sus referencias para convidar a otros a incursionar en la experiencia, destacó.

Casay Díaz aludió a las mejoras constructivas luego del paso del huracán Irma por la zona, y en el período de recuperación se cambió la pintura y la cristalería en el lobby, la recepción tiene una nueva imagen y se incrementó la iluminación en diversas áreas.

El vertimiento de arena, proceso que forma parte de la Tarea Vida y comenzó en el polo en 2016, benefició al sector de playa del hotel que ahora dispone de una mayor línea de costa para el disfrute de sus clientes.

Sol Meliá Cayo Guillermo fue inaugurado el 5 de mayo de 1996, cuenta actualmente con 268 habitaciones y uno de sus grandes atractivos es que allí radica la escuela de kitesurf de Jardines del Rey, una práctica que tiene su mayor auge en la temporada de invierno, de octubre a abril.