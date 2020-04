Teleclases en tiempos de COVID-19 (+Audio)

Para Antuán Pérez Betanzos la sala de su casa continua siendo su escuela. Una pequeña mesa que sustituye la escolar, junto a libros, libretas, lápiz y goma, permanecen frente al televisor por espacio de una hora casi todos los días. Esperaba que se reanudara el curso escolar el pasado 20 de Abril, lo que no fue posible por la situación epidemiológica que provoca en el país la COVID 19.

Para esta nueva etapa, que coincide con el tercer período lectivo, la programación educativa sufrió algunos cambios, lo que exige de él mayor disciplina y responsabilidad.

Anota en su libreta cada detalle que le parece importante y si le surge alguna duda pregunta a su maestra más cercana, su mamá, que después de varios años como licencia en enfermería, vuelve a cursar el 11no grado.

“No me acostumbraba a la idea, de ver las clases por la televisión sin la presencia de un maestro”, pero poco a poco me fui adaptando. Tengo bien claro que en estos tiempos de coronavirus, lo importante es quedarnos en casa y esta modalidad educativa permite consolidar mis conocimientos para alcanzar mi gran sueño de ser universitario, alegó

Aunque no acostumbro a salir, apenas me aburro, porque me queda tiempo para ver series, leer y escuchar música.

Esta modalidad de aprendizaje ya tiene más de dos décadas en el país y va a tono con el aislamiento social que demandan estos tiempos, como parte de las medidas del gobierno cubano para el enfrentamiento y control a la COVID 19.