Tocar con las manos y con ellas construir entre todos

Como parte del sistema de trabajo del Gobierno, su máxima dirección en la provincia avileña y del municipio cabecera, junto a directivos de varias entidades, efectuó un recorrido por obras sociales, que pudiera ser calificado de efectivo y aleccionador, si tenemos en cuenta que no solo se constató el cumplimiento de tareas y acuerdos adoptados, sino que propició el intercambio con la ciudadanía, escuchar sus inquietudes y propuestas, así como valorar la implementación de alternativas o medidas, que con carácter inmediato garanticen el bienestar de la población.

El acondicionamiento y ambientación de los parques, como espacios no solo de distracción, sino también de contenido cultural y patriótico, fue de los aspectos señalados. A las direcciones de Comunales y Comcávila, se les asignó la tarea de la restauración, incluido el tema de las luminarias, pisos, pintura y chapea periódica de los parques Máximo Gómez, Pedro Martínez Brito, Avenida de las flores y el céntrico parque Martí, incluidos en esta oportunidad en el programa. Aún en medio de las limitaciones de recursos materiales, cuando se realiza una eficiente distribución y empleo de los recursos humanos, las obras pueden ser acometidas, pero requieren de chequeo, coincidieron Luis Alberto Pérez Olivares y Elba Elena Peña Enciso, directores provinciales.

“En el caso de los delegados y el presidente del Consejo Popular, tenemos que estar al tanto y realizar diariamente recorridos similares. No podemos ser los últimos en enterarnos de las irregularidades o afectaciones, aunque no dispongamos de recursos para resolverlos, al menos tramitamos y exigimos por su solución”, puntualizó el joven Evelio Ledesma, presidente del Consejo Popular Pedro Martínez Brito.

La acción constructiva que se acomete en la calle Marcial Gómez Final, perteneciente al Consejo Popular Ángel Alfredo Pérez, por parte de la Empresa Acueducto y Alcantarillado, al realizar una instalación sanitaria con tubo PAD 315, da respuesta a 6 planteamiento incluidos en el Plan de la Economía, explica el Director Adjunto de dicha entidad Wilmer Matos. De igual forma en el Consejo Popular Indalecio Montejo, con la presencia de su presidente Ramón David Esteves, se verificó la solución de una tupición que afectaba a residentes del Reparto Ortiz.

En la Fábrica de Galletas o Combinado Balbín, el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Raúl Pérez Carmenate en intercambio con Lázaro Pérez Viera, director provincial de la Industria Alimentaria y el colectivo de trabajadores de tan importante centro realizó una valoración de los reajustes energéticos y alternativas a emplear para el incremento de la producción, sin que se afecten las medidas de ahorro, que se implementan, así como la atención que reciben los que allí laboran, horarios establecidos y protección de la salud del personal. Allí se elaboran galletas dulces y saladas, con alta demanda por la población. Significativo es el hecho de la presencia de maquinarias que suman más de ocho décadas de explotación, cuyo cuidado y mantenimiento les garantiza su vida útil.

De igual forma el máximo dirigente del Gobierno en la provincia explicó que de lo que se trata es de hacer las cosas bien, refiriéndose a la calidad de los viales y mantenimiento de las áreas verdes. “Es la integración de las entidades que son responsables de estas acciones, unido a la disciplina ciudadana, lo que garantizará que realmente rescatemos la cultura del detalle”, afirmó en la evaluación del entorno de la circunvalación sur y la Carretera Central, salida a Camagüey, en el municipio capitalino, como parte del Programa de Cambio de Imagen.

Oportuno fue el intercambio con vecinos del Reparto Vista Alegre que presentan serias afectaciones con el abasto de agua. Una vez más se constató que no basta con la búsqueda de alternativas si estas no son comunicadas como corresponde a la población. Esa fue la principal solicitud realizada. Orisbel Ruiz Malbaez, Subdelegado Adjunto de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos explicó las alternativas que son valoradas para resolver totalmente la situación. No obstante se insistió en la necesidad de sincronizar mejor los horarios y ciclos para que los residentes de la zona aledaña a la Delegación Provincial del MININT, reciban el preciado líquido.

Con la dirección del INDER se revisó el cumplimiento del cronograma de avance constructivo que incluye el terreno de la pista sintética de Hockey, la Sala Techada y su entorno, así como la reanimación y atención a la Escuela de Iniciación Deportiva Marina Samuel Nobles. Se trata de 21 acciones, previstas a cumplir saludo al 19 de noviembre, día del deporte y la cultura física. Para el cumplimiento de las mismas laboran de forma integrada junto al INDER los organismos de Viales, MICONS, Comcávila, la Empresa Constructora Provincial del Gobierno, Muebles Lidex, Empresa Mecánica Indalecio Montejo y la Unidad de Propaganda del Partido.

De muy satisfactorio puede ser evaluado el trabajo desempeñado por el colectivo de la Finca de Plantas de Medicina Natural y Tradicional “Che Guevara”, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Cítricos Ceballos. Dirigidos por José Hernández Cidre, los trabajadores se esmeran en el cultivo de al menos 28 hectáreas de las 36 con carácter productivo, que al mismo tiempo garantizan 28 renglones de medicina natural y tradicional de las 42 adscritos en el cuadro básico del Programa de Plantas Medicinales.

Con la proyección de satisfacer la demanda no solo territorial, sino de otras provincias e incluso la exportación de una tonelada mensual de sábila hacia Canadá, se cultivan entre otras especies la Flor de Jamaica, perteneciente al programa concebido por el Comandante en Jefe y que tiene múltiples efectos positivos para la salud humana, por ejemplo, disminuir la hipertensión arterial y prevenir las enfermedades cardiovasculares y del sistema circulatorio en general. Es antinflamatoria, diurética, sedativa y antitumoral. Hoy el mayor reto para el mencionado programa de plantas medicinales en la provincia, es la carencia de determinados componentes químicos y también de frascos, que condicionan la ausencia en nuestras farmacias de medicamentos alternativos, demandados por la población, explicó Dulce María Fernández Martínez.

En el recorrido se verificó la marcha de la adaptación de locales para nuevos objetos sociales. Con ese propósito se encaminan las construcciones de la futura sala de aislamiento para enfermedades contagiosas como el dengue o la conjuntivitis, que estará adscripta al Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola y también de la Biblioteca Provincial, centro cultural por excelencia, cuyo traslado del lugar que hoy ocupa, es un acuerdo que finalmente será cumplido, y con lo que recuperará su esencia histórica, el antiguo Instituto de Segunda Enseñanza, el más importante centro de la enseñanza pública en el municipio y fragua del Directorio Revolucionario

Velar por la calidad de los servicios y productos que se ofertan, como los mostrados en el restaurante Carta Cuba del Complejo Gastronómico Parque de la Ciudad, la cultura del detalle, el confort, el cumplimiento de la política de precios establecidos en la Gastronomía y la cultura de la organización que demandan y mantienen las unidades de Comercio de la ciudad, fueron de las indicaciones con las que se concluyó el recorrido. Vale destacar la colaboración del Zoológico con unidades como La cueva y la participación del Fondo Cubano de Bienes Culturales, con grupos, como Manzano, cuyo representante, Raúl Garriga Simón, señala el compromiso que tienen los artistas, en el afán de mostrar la ciudad bonita y acogedora, de la que siempre estuvieron orgullosos los avileños.

Acciones de esta envergadura son las que requieren de sistematicidad y consolidación, para pensar como país. Tocar con las manos, escuchar al pueblo, rendir cuenta de la gestión realizada, buscar alternativas mientras se conciben soluciones definitivas a los problemas y manifestarse como verdaderos servidores públicos, a los que nunca les puede faltar una respuesta que ofrecer, ese es el camino a continuar transitando y perfeccionando en Ciego de Ávila.