Trabaja Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en protección de los más vulnerables ante COVID-19

Con el cuidado a los más vulnerables como prioridad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social adopta medidas que favorecen a la protección de los grupos de riesgo de acuerdo a la situación epidemiológica en que se encuentra el país.

Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, detalló durante la Mesa Redonda de hoy, algunas de las acciones que desarrollan para proteger y apoyar a los sectores más frágiles de la población.

Explicó que varias de las medidas están dirigidas también a muchos trabajadores que por su condición de salud resultan vulnerables al contagio del nuevo coronavirus y se encuentran protegidos en el hogar.

Expresó que un factor fundamental es el trabajador social, y que en el terreno actualmente laboran ciatro mil 641 trabajadores, entre centros de aislamiento y de personas de conducta deambulante.

Anteriormente, dos mil núcleos vulnerables eran atendidos por trabajadores sociales en el país, debido a bajos ingresos económicos entre otras causas; en la actualidad la cifra se eleva a más de seis mil núcleos por las patologías y otras condicionantes vinculadas al virus.

Añadió que esta última no es una cifra estática, porque no se ha logrado llegar a todas las familias, y a nivel de país el número se ha incrementado, cada día pudiera o no surgir un grupo vulnerable nuevo, sentenció.

Entre las medidas se decidió la visita de los trabajadores sociales a personas de la tercera edad, así como la continuidad con la entrega de servicios alimentarios y medicamentos controlados; y la realización del pago de las pensiones y prestaciones de la seguridad social y la asistencia social.

En ese orden Marta Wilson González, ministra y presidenta del Banco Nacional de Cuba, comentó en el programa las acciones que toma esta institución para apoyar a la población.

En general, el banco cuenta con 788 gestores-pagadores, 740 de ellos son trabajadores por cuenta propia y 48 de la institución; 49 mil 527 jubilados en sus casas han sido atendidos, agregó.

Contó que se está generalizando el cobro de chequera por terceros con un permiso y que se ha extendido el horario de servicio para jubilados en su día de pago; además se realizó una coordinación con Correos de cuba para hacer el pago de jubilados también por esa vía.Importante además, es que se ha considerado el no cobrar las deudas o créditos en el banco de las chequeras para que durante estos momentos difíciles los clientes posean mayor liquidez.

Las personas vulnerables no sobran, están en aislamiento pero no olvidados y en Cuba nadie quedará desamparado, afirmó Feitó.