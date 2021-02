Transformaciones en el sector no estatal: algunos apuntes

Desde hace 10 años el sector no estatal participa activamente en el entorno económico cubano, y ha dado muestras de todo el alcance y repercusión que puede tener en la economía del país. Ha sido un sector emergente, que se vuelve cada vez más imprescindible para el desarrollo de Cuba.

Sin embargo, desde su concepción han existido inconformidades en torno a las libertades que les eran permitidas, a la obtención de las materias primas indispensables para su desarrollo y a los convenios e interrelaciones con entidades estatales, en cuyas trabas se perdía muchas veces la voluntad de cooperación entre estos dos actores. A ello se le sumaba la poca orientación por parte de los organismos encargados de tutorar a los cuentapropistas.

Como parte de la Tarea Ordenamiento en el país, se comunicó la realización de transformaciones en el trabajo por cuenta propia, en un intento de darle el lugar que amerita en nuestra sociedad y de delimitar algunos puntos claves como la legalidad y el desenvolvimiento de las actividades privadas. Estos cambios, pretenden ampliar los horizontes laborales del sector y favorecer su desarrollo.

Como punto de partida se transformó el listado de las 127 actividades aprobadas para ejercer el trabajo por cuenta propia por otro que abordará ahora cerca de 124 actividades prohibidas. Con ello se abre el diapasón de posibilidades para cerca de 2 mil actividades en las que se permitirá el ejercicio no estatal, de acuerdo con el Clasificador Nacional de Actividades Económicas.

“Hay mucho talento en Cuba y muchas personas en capacidad de aportar. Si nosotros logramos unir toda esa fuerza que existe en busca de soluciones cada vez más nacionales y lograr encadenamientos productivos entre los diferentes actores económicos, en función de imponernos a este escenario y de mantener una senda de desarrollo económico y social, será muy positivo. Sabemos que el sector no estatal está en condiciones de hacer un aporte favorable a esa estrategia”, expresó en la Mesa Redonda el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

Entre las novedades del actual proyecto sobresale la eliminación de las limitaciones en cuanto a la cantidad de actividades que podía ejercer una persona, ahora ya puede desenvolverse en más de una. Se suprime el concepto actual de alcance de la actividad, y en su lugar se presentarán proyectos que contendrán las actividades que prevé realizar un cuentapropista, ello permitirá, por ejemplo, que en una peluquería se pueda expender productos alimenticios para el consumo de los clientes.

Otro de los cambios fundamentales radica en los pagos tributarios, pues se reconocerá el ciento por ciento del gasto en el que incurre el trabajador en el ejercicio de su actividad. Esto favorecerá la disminución de la carga tributaria. Habrá, además, un mínimo exento a todos los trabajadores por cuenta propia, o sea, la cuantía que no está gravada con impuestos.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, informó que los trabajadores por cuenta propia que ya poseen licencias realizarán un proceso de reinscripción. Añadió que estos trámites se realizarán a través de una ventanilla única, para «que en un solo lugar se pueda, a la vez, brindar información y asesoría en esta materia, así como tramitar las solicitudes, suspensiones, cancelaciones, permisos y consultas, en correspondencia con el proyecto de trabajo a desarrollar.»

Alejandro Gil Fernández hizo referencia al escenario favorable para impulsar las transformaciones, pero señaló que aún no están creadas todas las condiciones, pues no existen mercados mayoristas abastecidos o un nivel de acceso a todas las demandas de los trabajadores por cuenta propia para realizar sus servicios y producciones. A ello podríamos añadir la existencia de requisitos para la importación y exportación de productos que aún no están acorde con las capacidades o necesidades de los cuentapropistas.

Para llevar a feliz término estos cambios sería aconsejable también la oportuna capacitación de los decisores para que la aprobación de un proyecto no quede en una valoración subjetiva que pudiera privarnos de una propuesta necesaria para nuestra economía.