Trapton sí, ¿por qué no?(+Post y Video)

Yomil y el Dany colaboraron en la canción por los 500 Años de La Habana, expresaron estar orgullosos porqué se le tuvo en cuenta para cantarle a la capital de todos los cubanos; aunque este presente no evidencia las negativas que vivió el dúo en sus comienzos; aún, los Medios Nacionales y el Ministerio de Cultura tiene estigmas establecidos con respecto a la música trap y al reggaetón.

Si bien es cierto que muchos exponentes de estos estilos son groseros en sus composiciones, se muestran de forma inapropiada ante el público y no aportan nada a la cultura, otros se convierten en todo un fenómeno contemporáneo, establecen puntos de revolución en este arte y dejan un mensaje de superación y alegría penetrante en la juventud, más otros públicos. Entonces me pregunto: ¿por qué encasillarlos a todos y no darles la debida difusión en la prensa, la radio o la televisión?

En aquel entonces, Yomil y el Dany, se hacían interrogantes tales como: ¿qué estamos haciendo mal?, ¿por qué si pertenecemos a la empresa musical “Ignacio Piñeiro” no tenemos un espacio en programas juveniles de la televisión como “Talla Joven”, “23 y M”, “Conexión” y otros tantos donde no se nos da publicidad alguna?

“Nos han suspendido muchos conciertos”, decía Yomil insatisfecho en una entrevista; a su vez el trovador Amaury Pérez refería que es injusto lo hecho con estos muchachos, también expresó: “las prohibiciones me dan urticarias”.

Por ello, “Tengo” como otros éxitos de los discos “Doping” y “Doping Extreme” no se posicionaron en las listas del Lucasnómetro; pero sí marcaron una pauta en la música urbana de Cuba, increíble fue el impacto de las primeras producciones dentro y fuera de la Isla.

Con una mejor propuesta musical, que devino en la creación de un nuevo ritmo: el Trapton, resultante de la fusión del funky, el reggaetón, el trap y el hip hop, produjeron el tercer álbum: “Sobredosis”, este de manera vorágine se colocó en importantes listas internacionales.

Al decir de muchos la agrupación estaba “corriendo con suerte”, “le quedaba poco”, antagónicamente “los más pega´os de Cuba” estaban siendo nominados, en el 2017, con el fonograma “M.U.G” en la categoría de “Latin Rhythm Albums Artista del año dúo o grupo”, a los premios Billboard.

Refiriendo a esto, Isaac Delgado, reconocido salsero cubano se preguntó: “¿cómo es posible sin salir de Cuba y con la sola promoción de las redes sociales y el paquete sean finalistas en los premios Billboard?” De igual manera, es incomprensible qué el talento de tales artistas no se premie en casa y sí en el extranjero.

Con golpes rítmicos a diestra y siniestra llega “Ambidiestros”, producción donde resaltan con venzo el orgullo de haber sido finalistas, explícitamente la “intro” del disco: “Los nominados” lo deja en evidencia.

Hasta tanto la prensa no se hace eco de las buenas noticias que acompañan al grupo; al unísono, aunque algo tardío, Yomil y el Dany filman junto a Joseph Ros el video oficial de “Amanece”, tema el cual se ubicó en las listas de los “Lucas”, ello significó la presencia de estos jóvenes en la Televisión Cubana.

A su vez, el flexibilizar su música e incursionar en otros géneros al hacer colaboraciones inauditas con renombrados artistas de la música cubana como Omara Portuondo, el trovador Amaury Pérez y el mediático dúo de Buena Fe, cimentaron, aún más, la carrera artística de los autores de “Yo lo sé”.

No obstante, el Trapton continuaría siendo el ritmo preponderante en lo éxitos de Yomil y el Dany, quienes estrenaron “Dopados de la mente” en una gira por los Estados Unidos, esta fue de buen provecho puesto que así internacionalizaron, aún más, su ritmo.

A “Tú me debes algo”, José Rojas le hizo un video que contó con elementos cinematográficos bien complejos; “hay recursos visuales que nunca se han empleado en Cuba” argumentaba el director del clip. “Este es un trabajo muy ambicioso” refiere el Dany en el “behind scene” del audiovisual, el cual ganó un premio Lucas y estuvo entre los finalistas en la categoría de “Mejor Video del Año”.

“Vamos a seguir tirándola dura y poniéndola caliente”, un enunciado de Yomil en el Intro de “Sólido”, donde con halo de satisfacción apunta a que con sus maneras de rapear, mezclar los ritmos, las melodías continuarán siendo un paradigma del género en Cuba.

Al decir de Yomil este CD es una evolución dentro de un concepto de música preexistente; dicha progresión artística se constata en el director del grupo que dirigió el video “El 23” muestra fehaciente del talento, más el interés que demanda Yomil en su hacer profesional.

En el “Sólido Backstage” hacen referencia a que es importante ayudar a las nóveles figuras del reggaetón y el trap, por ello incorporaron a Chesco a la compañía “Trapton Music Inc.”

Entretanto, ahora la carrera de “Los Champions” se centra en hacer featuring, realizados tienen algunos con otros otros artistas del “reparto” como son “Harrison”, “El Kamel” y la polémica colaboración de ellos en el tema “Normalmente” de “Wildey”.

Recién estrenaron en su canal de “YouTube”, el cual cuenta con más 100 000 suscriptores, “El Bombazo” junto a Alex Duvall, tema que alcanza casi el millón de views y se perfila como el nuevo “exitazo” de “los más pega´os”.

A colación con el presente del género urbano en Cuba, Yomil en una directa en “Facebook” esclareció que la agrupación está dispuesta a unirse y cantar junto a otros artistas, siempre y cuando haya “respeto, disciplina y sean buenos negociantes”.

Muestra fehaciente de esto fue cuándo Yomil y el Dany, en pleno concierto por el Inicio del Verano, subieron a la tarima al Taiger, exponente que tuvo grescas con el dúo, más esto manifiesta el interés aliciente de los cubanos por la “unión”.

En cuanto a colaboraciones se trata, “Los Champions” preparan un tema con algún boricua, así lo evidencia una publicación en su página oficial de Instagram, esto denota el talento, sumado al reconocimiento internacional que alcanza la joven agrupación.

Para concluir con este comentario preciso hacerlo con palabras de Samuel Formell, director de los Van Van, el tren de Cuba: “Rompen con todos los esquemas y calidad tienen…” “Desgraciadamente mi padre no está pero él siempre hubiera tenido la mejor opinión de Yomil y el Dany porque estos muchachos han hecho un gran aporte a la cultura de nuestro país”; ahora las interrogantes sobran, los preceptos también y la solución es darle su espacio, acabar con las prohibiciones y las ideas generales que no hacen nada más que frustrar, en muchos casos, a jóvenes con mucha capacidad y aptitud.