Trump dice apreciar alianzas de EE.UU. y rechaza opinión de senadores

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó hoy su aprecio por las alianzas con otros países y llamó equivocados a los senadores que piensan diferente sobre la postura del mandatario.

‘Lo que no me gusta, sin embargo, es cuando muchas de esas mismas naciones se aprovechan de su amistad con Estados Unidos, tanto en protección militar como en comercio’, escribió el gobernante en su cuenta personal de la red social Twitter.

De acuerdo con Trump, Estados Unidos está subsidiando de manera sustancial a los militares de numerosos países muy ricos en todo el mundo.

‘El general Mattis (James, saliente secretario de Defensa) no vio esto como un problema. Lo hago, y se está arreglando’, recalcó en la plataforma de microblogging.

Trump anunció ayer que el subsecretario de Defensa, Patrick Shanahan, asumirá el próximo 1 de enero como titular interino de ese departamento, al cual renunció hace cuatro días su titular.

Así, el jefe de la Casa Blanca apresuró la salida de Mattis, quien estaría en el cargo hasta el 28 de febrero, según los planes iniciales.

Mattis renunció después de que la mansión ejecutiva comunicó la salida de los militares estadounidenses de Siria y en una carta correspondiente defendió el sistema de alianzas de su nación a nivel mundial.

También consideró que Washington debe tratar a sus aliados con respeto, y ser ‘resuelto e inequívoco’ en la forma de lidiar con sus competidores, entre los cuales mencionó a China y Rusia.

Según el diario The New York Times, ayudantes de la mansión ejecutiva manifestaron que Trump estaba furioso por la misiva y aunque ya la tenía cuando elogió inicialmente a Mattis no entendió cuán enérgico era el rechazo emitido contra su estrategia.

Par de jornadas atrás, Trump tuiteó que tuvo una ‘relación interesante’ con Mattis y defendió su decisión de contratarlo.

‘Cuando el presidente Obama (Barack, 2009-2017) despidió sin piedad a Jim Mattis (en 2013), yo le di una segunda oportunidad. Algunos pensaron que no debía hacerlo, pero lo hice. Una relación interesante, pero también le di todos los recursos que nunca tuvo’, expuso.

También subrayó, sin referirse directamente a la comunicación del jefe del Pentágono, que los aliados son muy importantes, pero no cuando se aprovechan de Estados Unidos.