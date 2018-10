Trump resiste presión de legisladores contra Arabia Saudita

La muerte del periodista Jamal Khashoggi genera hoy dos posiciones opuestas en Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump se resiste a criticar a Arabia Saudita, en el Congreso crece la presión contra Riad.

En una entrevista que publica este domingo el diario The Washington Post, el mandatario admitió que ‘ha habido engaños y mentiras’ en las declaraciones de Riad sobre el caso.

Pero, a renglón seguido, defendió al príncipe heredero Mohamed bin Salmán al exculparlo del asesinato del comunicador en el consulado saudita en Ankara.

‘Nadie me ha dicho que él (bin Salmán) sea responsable. No hemos llegado a ese punto (…) Me encantaría que él no fuera el responsable’, subrayó el jefe de estado.

La histórica alianza bilateral, la postura de ambos países contra Irán y los proyectos de compra de armamento de Arabia Saudita por valor de 110 mil millones de dólares son clave en la postura de Trump, coinciden medios de prensa nacionales.

Durante la entrevista de 20 minutos, Trump abordó repetidamente la importancia de los vínculos económicos entre las dos naciones y el papel del príncipe heredero en esa relación, apunta, en ese sentido, The Washington Post.

Sin embargo, en ambas cámaras del Capitolio crecen las voces contra la monarquía árabe.

En respuesta a la muerte del periodista deberíamos dejar de comprar petróleo a la monarquía, expresó hoy el senador demócrata Martin Heinrich.

Su colega Dick Durbin instó a expulsar al embajador en funciones de Arabia Saudita y presentó al heredero al trono como responsable del crimen.

En un dialogo con la televisora Fox News, el senador Rand Paul calificó de poco creíbles e insultantes las justificaciones de Riad y también culpó a bin Salman.

De una forma u otra los miembros de la Cámara alta Bob Corker, Lindsey Graham, Brian Schatz, Jeff Merkley y Adam Schiff, entre otros cuestionaron en las últimas horas a las autoridades sauditas.

Tras dos semanas negándolo, la nación árabe admitió que el comunicador falleció durante una pelea en el consulado del reino en Ankara, aunque fuentes turcas lo consideran un asesinato.

Crítico del príncipe heredero, Khashoggi desapareció el 2 de octubre tras ingresar a esa sede diplomática para obtener unos documentos necesarios para su nuevo matrimonio.

‘Sí, sí’, respondió Trump al ser interrogado sobre si consideraba creíble la versión saudita, aunque añadió que ‘no hemos terminado nuestra revisión ni nuestra investigación’.