Un cubano de ley

Bastó solo un mensaje por Messenger para tener la confirmación que esperaba…”Aquí me tienen para lo que necesiten”. Así respondió José Luis López González, jefe de la Brigada Médica Cubana en la pequeña Isla caribeña de Santa Lucia, al preguntarle sobre el personal médico que allí se encuentra para combatir la COVID 19, enfermedad que ha cobrado la vida a miles de personas en el mundo.

Me sentí tranquila cuando me dijo que los 113 integrantes de la Brigada Henry Reeve, estaban bien, cumpliendo con todas las medidas para comenzar a trabajar, posiblemente el próximo lunes.

Minutos más tarde nos hablábamos como si nos conociéramos de toda la vida, como cubanos al fin. Me contó que estaba allí por partida doble. Llegó a Ciego de Avila con misión cumplida en ese mismo lugar, el 17 de marzo y un día después le asignaron esta, la cual aceptó sin titubear, como lo hace un cubano con ideas martianas desde su nacimiento el 28 de enero de 1970.

Supe después que tenía experiencia en ese tipo de contingencias, pues estuvo en la primera línea de combate enfrentando el Ébola en Sierra Leona.

A pesar de su pose, su voz firme y su aparente tranquilidad que observé a través de la video llamada, sentí un toque de nostalgia cuando habló de familia, hijos, nietos, esposa y de su madre; quien sufre su ausencia, pero al mismo tiempo, le brinda su apoyo incondicional para que siga adelante, la misma que se enorgulleció al verlo bajar del avión sonriente a su llegada a Santa Lucia, a él y sus compañeros como salvadores del mundo, porque en estos momentos, ellos son la esperanza del mundo.

Me dijo con mucha seguridad y confianza que cumplirán su misión como están acostumbrados, y no lo dudo, pues para quien tiene en su foto de perfil en facebook la frase..Aquí NO se rinde nadie…me lo dijo todo; solo le faltó poner la palabra que le sobra a los cubanos lo que con energía gritara Juan Almeida Bosque en Alegría de Pio.

Al guajiro de la Ilusión en Ciro Redondo espero verlo pronto y no por video llamada, en persona, para que cuente mucho más del Fidelista, Martiano y Guevariano que es. Ah y agradecerle mi primera entrevista vía internet.