Una gota de salud

Esta semana concluye en Ciego de Ávila la segunda etapa de la 58 Campaña de Vacunación Antipolio, en la que más de 19 mil infantes serán inmunizados.

En esta central provincia, se le aplicará la segunda dosis a más de 14 mil niños desde 30 días de nacidos, dos años, 11 meses y 29 días y se incluyen a niños de 9 años de edad.

Aracelis Meneses González, responsable del programa de vacunación en el municipio cabecera alega que no debe administrarse la dosis cuando el niño presente 38 ͦC o más de temperatura y tampoco si tiene vómitos o diarrea; no se debe utilizar en los infantes inmunodeprimidos y se requiere esperar 30 minutos antes y después de las dos góticas de la vacuna para ingerir alimentos y agua.

Con la implementación del Programa Nacional de Inmunización se han logrado eliminar enfermedades como la poliomielitis, la difteria, el sarampión, la tosferina, la rubeola y la parotiditis, así como, dos formas clínicas severas en menores de un año: tétanos neonatal y meningitis tuberculosa.

Permitió también la reducción de la morbimortalidad en más de un 95 por ciento en el país por causa de la fiebre tifoidea, la enfermedad meningocóccica y la hepatitis B.

Erradicada en Cuba desde finales de la década de los 60, la poliomielitis es una enfermedad que afecta el sistema nervioso de lactantes y niños pequeños que puede causar parálisis en cuestión de horas. En el país, desde la primera campaña de vacunación antipolio hace 58 años se han administrado aproximadamente 85 millones de dosis lo cual garantiza la salud de nuestro pueblo.