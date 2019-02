Venezuela redobla vigilancia fronteriza ante amenazas y provocaciones

Las autoridades venezolanas mantienen hoy vigilancia permanente en los límites fronterizos en respuesta a las amenazas de la oposición de forzar la entrada de supuesta ayuda humanitaria acopiada en Colombia, Brasil y Curazao.

Como respuesta, el presidente Nicolás Maduro anunció este jueves el cierre de la frontera con Brasil, así como la evaluación de tomar la misma medida en las conexiones con territorio neogranadino, vitales para el comercio e intercambio en los estados limítrofes.

Durante una video conferencia con el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mandatario ordenó el cese desde las 20:00 horas del jueves del intercambio fronterizo con Brasil luego de conocerse una declaración de apoyo de ese país a los planes de la oposición.

La medida se presenta dos días antes de la fecha señalada por la oposición venezolana, liderada por el diputado Juan Guaidó -autoproclamado ‘presidente encargado’ de Venezuela- para la entrada de cargamentos enviados por el Gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, Maduro denunció el apoyo del presidente de Colombia, Iván Duque, y la Casa Blanca con las acciones de presión y violencia, a la vez que rechazó estas amenazas como una herramienta de guerra psicológica.

El mandatario informó asimismo que no se retomarán relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire ‘hasta que no se compruebe que no apoyan un ataque a Venezuela desde sus territorios’.

Desde el pasado 19 de febrero, las autoridades de Caracas informaron el cierre de las fronteras marítimas y aéreas del estado venezolano de Falcón con esas islas.

Al respecto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó que la medida responde a la decisión de las naciones vecinas de ‘prestarse para el show de la ayuda humanitaria, motivo para justificar una intervención de Estados Unidos’.