Verano ardiente, pero, ¿con menos accidentes?

Con el inicio del verano, mayor número de personas se trasladan por diversos motivos a lo largo y ancho de nuestro archipiélago. Ante esta situación se deben reforzar las medidas de tránsito para minimizar los accidentes y que estos no se conviertan en lamentables sucesos.

Según datos ofrecidos por la comisión de seguridad vial en Ciego de Ávila fueron determinados los puntos vulnerables y el horario más proclive para de esta manera minimizar los factores de riesgo.

En el trabajo Accidentes de tránsito en Cuba: Más allá de las estadísticas el Coronel Roberto Rodríguez Fernández confirmó que cuando se analizan las acciones hasta mayo del actual año, hubo un ligero decrecimiento en todos los indicadores de accidentalidad a lo largo de la isla caribeña, pero persisten como causas principales no respetar los límites de velocidad, la presencia de desperfectos técnicos, no respetar el derecho de vía y la ingestión de bebidas alcohólicas para conducir. .

Accidentes 4134 (menos 22 respecto a igual período en 2018) Fallecidos 269 (menos 28) Lesionados 3063 (menos 55)

En Cuba existe un cuerpo legislativo único e integrado con la Ley No.109/2010 “Código de Seguridad Vial” y sus resoluciones complementarias, además, en el ámbito legal se identifican 22 normas legales vigentes sobre seguridad vial, además a esto se suma la voluntad política en los territorios para buscar alternativas con el objetivo de avanzar, poco a poco, en el restablecimiento de los viales que por su intensa explotación y las insuficientes acciones de mantenimiento y conservación, se han deteriorado de forma acelerada.

Pero esto no basta, si la población no toma conciencia de su actuar tanto como conductor como transeúnte de la vía no se podrán minimizar los accidentes del tránsito y seguirán familias enteras vistiendo un luto que pudo evitarse con una conducta responsable.

Disfrutemos del calor de este verano, pero hagámoslo, con menos accidentes.