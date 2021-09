Karla Santana, la utilidad y la virtud

«En mi imaginario, que entre sueños escuchaba historias de la lucha clandestina por la voz siempre dulce y emocionada de mi abuelita, de la batalla tremenda en Angola y me enamoraba del tío temerario que me las contaba, de mi madre que me educó en el pensar, comenzaba a fraguarse un deseo persistente de ser coherente con aquello que les enaltecía las pupilas, la lucha permanente por sentirme útil fue resultado de esa empatía, el interés por estudiar, por entender ese proyecto de Revolución que retrataba cada pedacito de mi hogar».

Entendió desde muy niña qué su familia había recibido mayor justicia en aquel proceso que admiraban y construían. Por tanto no se asumía como un ente pasivo en la marea de los acontecimientos, sino como participante activa de una construcción colectiva e inspirarse en esa Revolución para crear y crecer.

«Así sin mucho meditarlo, no reparaba en cómo la vida me aportaba escenarios de participación desde dentro de las organizaciones estudiantiles, juveniles y de masa. No fue ni será un proyecto de vida, aprendí a leer a Martí de pequeña y recuerdo su frase, me permito parafrasearla; el revolucionario verdadero está donde el deber, ese es mi sentir y así busco desde lo poco que pueda servir al bienestar colectivo».

Su orgullo también se alimenta por el ejemplo de tantas mujeres revolucionarias y feministas. Son ellas quienes le impulsan a romper esquemas que impone el patriarcado; de igual forma, esas grandes revolucionarias y sus historias de heroicidad le ayudaron a conocer mejor la historia de su país.

«Allí me tropecé y quedé tocada de Vilma, de ella aprendí a endurecerme sin perder la ternura, por sus aspiraciones de inclusión social, por sus aportes a la liberación femenina en el mundo. De Celia por la fuerza tremenda que me representaban sus proyectos de vida».

En ese proceso de descubrimiento de las luchas de las mujeres de todas las épocas por la justicia y por un cambio de sistema, encontró lecturas feministas para acompañar sus inquietudes. Virginia Woolf y Simone de Beauvoir, son dos de las escritoras que mejor le hicieron entender el sistema de opresión a la cual se ha enfrentado las mujeres, cada una en sus circunstancias particulares.

«Debo decir que admiro con especial devoción claramente a mi madre, en ella descansa el espíritu indomable de una guerrillera, de ella entendí que no era menos femenina quien no estimaba en juegos diferenciadores, que la fuerza está en la voluntad de crecerse ante uno misma, no porque sea preciso demostrar a nadie más que a sí que no existen límites en la vocación de ser mujer».

—Aspiro en primer lugar a encontrar un escenario posible de trasformación y aportación real. Creo que debemos continuar un proceso de profundización de la organización, tarea que tiene que ser ante todo de quienes militamos en ella. Tiene que seguir desvelándonos llevar a nuestra membresía a una participación consiente en sus procesos, en el trabajo permanente en el desarrollo humano en nuestras universidades, en la formación de valores, en ponerle pensamiento al cómo encauzar en nuestras acciones diarias ese horizonte político común que descansa en el gran proyecto de Revolución Cubana, entendiéndolo como un bien integral y superior. Que nuestras prácticas como organización nunca disten de los intereses de la comunidad que representamos y conducimos.

«Tenemos que continuar trascendiendo cada vez con más permanencia los muros de las universidades para vincularnos de conjunto con los actores en las transformaciones de la comunidad, siendo sujetos proactivos en la búsqueda de soluciones.

«Considero debemos seguir fortaleciendo la educación en una crítica que construya y que se programe siempre en equivalente a acciones de utilidad.

«La FEU debe lograr conectar los deseos de hacer que nos asisten a los estudiantes en esas ansias de épica que tienen siempre nuestros jóvenes y encauzarlas en acciones de transformación y estudio de nuestra organización para que se parezca siempre al estudiantado.

«Persiste como prioridad en la organización el diálogo sistemático, restaurar los consensos, concebir en colectivo, ocupar los espacios de la información. Democratizar siempre exponencialmente la participación y las decisiones, y que ello se traduzca en una identidad más real entre la membresía y su organización.

«Debe preocuparnos y ser temáticas constantes en nuestras mesas de planificación la actualización de las formas en que la historia calza el proyecto de Revolución tremendo que abandera nuestro país, y es que encuentro en ella un discurso moral tan potente que tiene que enamorar al estudiantado con buenas prácticas en su impartición.

«Sigue siendo una hoja de ruta el impulso de la participación en nuestras bases, que se entiendan como célula fundamental de la organización, en sus potencialidades inmensas de transformar realmente, de construir, el éxito de nuestra organización descansara en la medida en que nuestras bases sean proactivas en nuestras dinámicas como organización, tienen que ser un escenario posible donde se converse sobre los problemas que dificultan la vida cotidiana dentro y fuera de la FEU, comprendiéndola como representante social también, la búsqueda colectiva de soluciones, la reconstrucción del sentido de una praxis donde la organización sea un actor determinante en los procesos de desarrollo de país.

«Tenemos que ser una organización que se parezca al futuro que queremos construir.

En ese esfuerzo, le interesa ser útil y no descansar hasta lograrlo. Ser consecuente, aclara, en cada acción ante todo con lo que pienss, con cómo se entiende como revolucionaria. “Que me desvele siempre que un estudiante sienta que no encuentra representación, que me desvele buscar desde la construcción colectiva la solución a los problemas que nos asisten como organización. Que me preocupe siempre escuchar, dialogar, aprender».

Tomado de Prensa Latina. Autor: Dailene Dovale de la Cruz