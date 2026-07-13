Accidente de tránsito en Ciego de Ávila deja ocho heridos, tres de ellos menores

Un ómnibus Diana con 25 pasajeros se volcó la tarde de este domingo en el kilómetro 448 de la Carretera Central, en el tramo comprendido entre Jicotea y Las Coloradas, en el municipio de Ciego de Ávila.

El accidente, ocurrido aproximadamente a las 6:20 p.m., según publicó el Periódico Invasor en su perfil de la red social Facebook activó de inmediato los protocolos de emergencia y la movilización de las máximas autoridades provinciales.

De acuerdo con el parte preliminar del Hospital Provincial «Doctor Antonio Luaces Iraola», el accidente dejó un saldo de ocho personas lesionadas, entre las que se incluyen tres menores de edad.

Fuentes médicas confirmaron que todos los afectados se encuentran fuera de peligro y recibiendo atención especializada. El resto de los ocupantes del vehículo, perteneciente a la Empresa Provincial de Transporte y que cubría la ruta de regreso desde una zona recreativa, resultaron ilesos.

Hasta el lugar del suceso fueron las principales autoridades del territorio, encabezadas por el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Julio Gómez Casanova, y el jefe de la Jefatura del MININT, Coronel Luis Ernesto Castellanos Dobao, quienes supervisan las labores de auxilio y el peritaje inicial.

Las causas que originaron el vuelco son materia de investigación por parte de los especialistas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que llevaron a este lamentable evento.

Luis Manuel Martínez Martínez, jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital Provincial Doctor Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila, actualiza el estado de los lesionados:

– De los adultos una paciente presenta una lesión importante a nivel de la muñeca, que se identificó como una luxofractura de muñeca abierta, la cual debe ser intervenida próximamente por el salón de urgencias. No se reportan graves, ni fallecidos producto del incidente.

– En cuanto a los menores, se decidió dejarlos en observación unas horas en la institución, los demás pacientes de forma general presentan laceraciones o escoriaciones de baja cuantía que realmente no tienen gran complejidad en cuanto a su evolución..

Tomado de Radio Surco