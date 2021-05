Accionan en Ciego de Ávila en pos de dinamizar el accionar del sector agropecuario

Garantizar la producción de alimentos para el pueblo, es el principal objetivo de los seminarios que se desarrollan en todos los municipios de la provincia Ciego de Ávila, sobre la aplicación de las medidas inmediatas que permiten dinamizar el accionar del sector agropecuaria en Cuba.

“Estos seminarios son de gran importancia porque nos dan la posibilidad de tener un intercambio directo con el productor primario, a su vez prepararlo y explicarle para ir resolviendo y quitarle todas las trabas que hemos tenido hasta ahora para desarrollar la producción agropecuaria” Palabras de Orlando Pérez Pedreira, Delegado de la Agricultura en territorio avileño.

Pérez Pedreira dijo además que es de vital importancia que los productores conozcan a plenitud y con conocimiento de causa, todo lo que se está destrabando a nivel de país, en cuanto a la producción agropecuaria y desarrollar más el sector agrícola.

En el encuentro encabezado por el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y primer secretario en Ciego de Ávila, Carlos Luís Garrido Pérez, se esclarecieron las dudas que, hasta el momento, presentaba el sector en estos predios.

Jorge Maceo Lorenzo, director general de la Empresa Agropecuaria Arnaldo Ramírez acotó “La tarea ordenamiento lleva un cambio de mentalidad, por lo tanto, hay que acogerse al momento que estamos viviendo, a los cambios que nos han autorizado a hacer para tener mejores resultados económicos. Realmente el que no cambie, el que no utilice la ventaja que nos ha dado la tarea, no va a tener los resultados que desea”.

Por su parte Eliecer López Trujillo, campesino de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Lino Álvarez expresó que, considera las medidas muy positivas y que es algo que va a dar resultados, porque se plantea directamente a cada productor lo que se puede hacer para que se resuelvan bien las situaciones y que salga adelante la producción de alimentos, que es realmente lo que está pidiendo la dirección del país, el partido y el gobierno.

Queda impulsar el desarrollo desde los productores en la base, que son la garantía para la producción agropecuaria.