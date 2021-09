Acueducto con la mira en ofrecer mejor servicio al pueblo

Apegada a su encargo social, la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de Ciego de Ávila trabaja por mejorar los procesos de atención a la población, para ofrecer en el menor tiempo posible la respuesta o solución al problema planteado, aun en medio de limitaciones materiales por las que atraviesa el país.

Wilmer Matos Lambert, director general de la entidad, durante su comparecencia en la revista especial Ahora, de Radio Surco, dijo que el término institucionalmente establecido para dar respuesta ante las quejas es de hasta 60 días, no así resolverlas, porque algunas demandan recursos que no siempre se tienen.

Sobre el particular, abundó que determinadas problemáticas requieren de una inversión, las cuales dependen de la planificación anual elaborada por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, en correspondencia con las necesidades de cada territorio.

Desde la activación del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento y prevención de la COVID-19 se han recibido 401 quejas por vías diversas, que van desde las oficinas de atención a la población del Partido, el Gobierno, llamadas telefónicas, chequeos de los grupos de trabajo comunitario, hasta mensajes en redes sociales en Internet, de las cuales, hasta la fecha, se resolvieron 383, señaló Matos Lambert.

“Lo que no puede pasar es que no vayamos hasta el lugar, revisemos el asunto y quien se queja no reciba una respuesta, un tratamiento adecuado. La solución puede demorar, pero lo que no puede dilatarse es la respuesta.”

Salideros y desobstrucciones

La eliminación de salideros es uno de los temas que más preocupaciones suscitan. La provincia reportaba la existencia de 2 100, de los cuales, hasta la fecha, se han suprimido más de 1 000, pero, a la par, a diario surgen nuevos, debido al estado de deterioro de acometidas, algunas conductoras y redes de distribución.

Para la tarea se cuenta con el apoyo de dos brigadas de Camagüey y Las Tunas, al tener en cuenta la poca disponibilidad de equipos tecnológicos existente en el territorio. Dijo el directivo que la actividad tiene lugar en los 10 municipios, con énfasis en la cabecera provincial; precisamente allí laboran, fundamentalmente en el sur de la ciudad, en los consejos populares Lugones y Ángel Alfredo Pérez, lo cual debe extenderse gradualmente a otras partes de la urbe, considerando lo limitado de los accesorios asignados y la materia prima.

• El trabajo comunitario identificó los salideros como uno de los principales problemas en el Consejo Popular Ángel Alfredo Pérez, de la ciudad de Ciego de Ávila.

En cuanto a las obstrucciones, de unas 300 reportadas, en la actualidad restan 111 por solucionar, las que requieren de equipos especializados como retroexcavadoras. Sobre el particular, Matos Lambert pide a la población más conciencia, pues muchos de estos problemas obedecen a la indisciplina social, al sacarse objetos lanzados por los registros de vertimiento de residuales.

“Tenemos otra incidencia muy importante: el entrecruzamiento del agua potable con las aguas albañales, que se concentra en lo fundamental en la parte sur de Ciego de Ávila. Hemos resuelto algunas que llevaban más de un año y continuaremos en ello para eliminarlas hasta donde sea posible. También hay presencia de esta situación en otras áreas de la ciudad capital, al igual que en el municipio de Morón, donde trabajamos con el apoyo de los obreros del Contingente Cuito Cuanavale, quienes aportan, además, en la eliminación de salideros.”

Inversiones siguen en marcha

A partir del difícil escenario epidemiológico de la provincia y el apoyo de la comisión central del Partido y el Gobierno del país, fue posible adquirir unas 12 bombas para su reposición en estaciones, que en algunos casos llevaban más de un año con estos dispositivos quemados, comentó el director general.

Entre las comunidades beneficiadas están las de: Mamonal, en el municipio de Majagua; El Aguacate, en Primero de Enero; Las Marías, en Ciro Redondo; el Polo Científico, en la cabecera provincial; y La Torula, en Venezuela. Además, se montó una en El Vivero de la ciudad de Ciego de Ávila, para mantener un equilibrio entre el agua saliente y entrante al Tanque Apoyado, y así no tener paradas en el servicio de abasto.

“Recientemente recibimos la autorización para adquirir tres bombas más, que se destinarán a las comunidades de La Clementina, donde construiremos un acueducto de alrededor de cuatro kilómetros, y el Corojo, y la restante a la escuela Nueve de Abril, que se convertirá en un hogar de ancianos, todas en el municipio de Baraguá”, agregó Matos Lambert.

Asimismo, el directivo dijo que continúan las labores en el sistema de filtros del acueducto de Los Perros y en la rehabilitación integral de la planta potabilizadora de Punta Alegre, comunidades del norte de Chambas que, una vez concluidas estas inversiones, recibirán un agua de mayor calidad.

Tomada de Invasor. Autor: Alden Diaz