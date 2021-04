Aimé Díaz Quesada: «A veces debes arriesgarte»

Probablemente, contar la historia de una muchacha que trabajó como voluntaria en la zona roja, no resulta una novedad luego de doce meses de pandemia. Centenares de testimonios parecidos engrosan esa epopeya interminable que, desde ya, figura entre las páginas más conmovedoras del siglo XXI.

Si este pequeño relato de valentía se parece a otros, no se debe a la falta de méritos de su protagonista sino al inmenso cúmulo de heroísmos cotidianos, casi anónimos, que le han nacido a la Isla en sus momentos más críticos. A fin de cuentas, para la prensa, poder narrar a retazos esta pelea cubana contra la muerte, más que una responsabilidad, es un enorme privilegio.

Aimé Díaz Quesada, Meme, forma parte de esos jóvenes que, casi sin pensarlo, han arriesgado su vida y su salud para unirse a las labores de enfrentamiento a la COVID-19. Cuando muchos irrespetaban el aislamiento social y el uso obligatorio del nasobuco, Meme permanecía en su casa, en Florencia, cumpliendo las medidas orientadas por el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, al empeorar la situación epidemiológica —en parte, por la irresponsabilidad de tantas personas—, cuando el sentido común indicaba resguardarse en la seguridad del hogar, Meme fue a trabajar como voluntaria en el centro de aislamiento de la Universidad de Ciego de Ávila «Máximo Gómez Báez» (UNICA), el lugar donde ingresan los casos sospechosos.

Durante tres semanas participó en las labores de limpieza de la zona roja, junto al resto de los integrantes de la Brigada «Jóvenes X la Vida», compuesta en su mayoría por estudiantes de la UNICA, aunque unos pocos, como ella, cursan estudios en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) o la Universidad de La Habana.

En esos días, de estudiante de Periodismo pasó a engrosar las filas del personal de apoyo del centro de aislamiento y, entre nasobucos, guantes, cubos de agua, y muchísimo cloro, demostró que tras un cuerpo frágil y menudo también se esconde a veces una energía descomunal.

¿Por qué decidiste ir a la zona roja?

«Mi decisión no surgió de un momento a otro. Desde el principio quise integrarme a la labor, tenía la necesidad de ser útil, de vivir esa experiencia en carne propia, solo que no sabía cómo… Pero cuando ves a tantas personas arriesgándose por los demás, te preguntas qué haces tú, y empiezas a cuestionarte una serie de cosas. Creo que de eso se trata: dejar de ser espectador y convertirte en protagonista, dejar de opinar y criticar desde un lugar seguro, y dar el paso al frente, cuando más te necesitan».

¿Qué dijeron tus padres sobre esta decisión?

«Mis padres me apoyaron desde el principio, aunque todavía no conozco el primer padre que no se preocupe cuando un hijo toma una decisión así. No faltaron los ‹Ten mucho cuidado›, ‹No dejes de comer›, ‹No te vayas a quitar el nasobuco›. Y sinceramente los entiendo, porque a sus ojos nunca dejaremos de ser niños pequeños.

«Por otra parte, a mi novio le pareció una excelente idea. De hecho, él también fue a trabajar a un centro de aislamiento. Así, mientras yo entraba en la zona roja de la UNICA, él hacía lo mismo en la UCLV, porque vive en Santa Clara. Realmente es muy confortable cuando tienes a tu lado personas que te apoyan, con las que puedes contar».

¿Cómo te sentiste la primera vez que entraste a la zona roja?

«Bastante nerviosa. Como todas las primeras veces, nunca sabes cómo van a salir las cosas y eso asusta. Desde que entré, pude estar en contacto con un virus que se ha llevado la vida de muchos. Tuve que controlar la respiración, relajarme, y decirme que todo iba a estar bien. El miedo siempre va a existir, sin él somos incapaces de percibir las situaciones peligrosas. Y claro, estar dentro de la zona roja entrañaba riesgos. Pero no puedo decir que sentí temor en todo momento, solo en algunas ocasiones. Estaba siguiendo los protocolos de bioseguridad y eso disminuía grandemente las posibilidades de contagio.

«Esa primera vez fue muy difícil para mí. Cuando estás allá dentro, no puedes tocarte la cara ni los nasobucos ni nada cerca de esa parte del cuerpo. Bueno, pues me cayeron dos pestañas en un ojo. Y permanecí con esa molestia y ese lagrimeo, sin poder tocarme, las tres horas que demoramos en limpiar».

¿Qué es lo más difícil de trabajar allí?

«Sin dudas, respirar. Todas las veces que limpié en la zona roja, me dio falta de aire. Para entrar, llevaba encima de mi ropa un pijama, una bata verde, dos nasobucos, una careta plástica, un par de guantes y un gorro para el pelo… Con todo eso arriba, me sentía fatigada, pero luego de cinco minutos me acostumbraba y ya podía respirar bien. Usar botas también fue un poco difícil para mí porque no estoy acostumbrada a ellas. Hasta se me inflamaron los tobillos…»

¿Qué fue lo que más te sorprendió de ese lugar?

«Me sorprendió ver pacientes conversando en los pasillos, sin usar el nasobuco ni respetar las medidas de distanciamiento. Muchos no estaban cuidando su salud… como tampoco cuidaban la limpieza de los baños. También fue chocante descubrir la cantidad de niños que había en ese lugar.

«Algunos pacientes estaban viviendo momentos muy duros. Por ejemplo, conocí a una señora mayor, que había llegado del extranjero. Por las medidas que se toman con los viajeros internacionales, cuando bajó del avión la trasladaron directo para el centro de aislamiento. Llevaba allí un par de días y su equipaje aún no había aparecido, y lo único que tenía para ponerse eran una bata y tres blúmeres. Ella se sentía bastante incómoda respecto a eso. Además no podía ni agacharse porque tenía problemas en una cadera.

«De igual forma, la relación entre los voluntarios y parte del personal médico no fue la mejor, ni siquiera la que uno imaginaría en un lugar así. Ocurrieron varias situaciones tensas porque algunos miembros del personal de Salud no entendían, o no querían entender, que aunque fuéramos estudiantes universitarios y nuestra labor allí se limitara a mantener la limpieza, eso no nos convertía en sus sirvientes. Por supuesto, no puedo decir que todos los médicos que conocí me trataron mal. Hubo incluso quienes me apoyaron, me ayudaron, me guiaron de algún modo».

A diferencia de la mayoría de los voluntarios que trabajaron contigo, tú no estudias en la UNICA. ¿Cómo fue estar rodeada de desconocidos?

«No todos eran desconocidos. Me reencontré con ex compañeros del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, donde cursé estudios. También estaba allí un vecino mío, alguien que quiero como mi familia, a pesar de no compartir mi sangre. Por otra parte, estar en una universidad con personas que no conocía, no significó un problema; al contrario, fui acogida con el mayor cariño del mundo».

Y pasaste el 14 de febrero allí…

«Cuando uno está lejos de las personas que tanto quiere, y más en un día especial, todo se torna un poco gris. Pero a veces las cosas no suceden como uno desea. Tampoco fue un mal día. No estuve con mi familia ni con Ale, mi pareja, pero pasé ese día rodeada de personas que ya no eran tan desconocidas para mí, algunos ya eran mis amigos, y esos son los momentos que vale la pena recordar».

Terminas tus catorce días de trabajo, cumples con la FEU y contigo misma. Sin embargo, decides quedarte otras dos semanas. ¿Por qué?

«Hay momentos en la vida donde pensamos que todo lo que hagamos por determinada causa es insuficiente, y más cuando te enfrentas a situaciones que tocan tu sensibilidad y te motivan a seguir esforzándote. Ese fue mi caso. Cuando faltaba poco para terminar mi voluntariado, comenzaron a llegar al centro de aislamiento niños pequeños, en brazos. Verlos ahí me conmovió y decidí quedarme más tiempo para seguir ayudando. Es triste que sean tan chicos y deban pasar por un lugar así. A veces uno salía con ganas de llorar».

***

Cuando llevaba casi tres semanas en la zona roja, Meme comenzó a sentirse enferma. No eran los consabidos síntomas de la COVID-19, pero eso no le restaba preocupación al asunto. Cansancio físico, desmayos, inflamación en las piernas… Durante la entrevista no da muchos detalles, pero cualquiera puede suponer que alguien en ese estado no debe entrar a la zona roja. Cualquiera menos ella. Y no fueron pocas las discusiones en esos días, aunque al final terminaron convenciéndola de volver a casa y restablecer su salud.

«Cuando me trazo algo, me gusta acabarlo. Y si decidí seguir, no fue para interrumpir mi rotación ni dejarla a mitad. Me sentía bastante incómoda con esa situación», explica Meme desde su hogar, mientras revive mentalmente aquellas jornadas breves y convulsas, en las que también ella fue una valiente más.

¿Cómo fueron esos primeros días en casa?

«Como me sacaron del centro de aislamiento sin test rápido ni PCR, luego de haber permanecido 21 días allá, tuve que cumplir con ese aislamiento en casa. No pude abrazar a mi mamá, no pude darle un beso, no pude comer con mi familia. Estuve encerrada en el cuarto, hasta que me hicieron el PCR y llegó el resultado negativo».

¿Es difícil volver a adaptarse a la rutina cotidiana?

«No. Cuando hay cosas que hacer, no tienes tiempo de aburrirte ni de pensar en las vivencias del centro de aislamiento, hasta que llega la noche».

¿Extrañas a la gente que conociste en la UNICA?

«Siempre los extraño. Por supuesto, a algunos los extraño más que a otros, porque algunos se convirtieron en personas muy cercanas, en amigos. Cuando llegas a lugares como ese, no imaginas que conocerás excelentes seres humanos y que tendrás la oportunidad de compartir con ellos. Y sientes de verdad ese peso, cuando te vas y dejas de verles a diario».

¿Regresarías al centro de aislamiento?

«Esa es una pregunta que me hacen muchas personas. No se trata de las intenciones ni de lo que uno quiera, sino de lo que se pueda. En estos momentos yo no regresaría, por mis condiciones físicas, porque estuve enferma. Volver sería bastante complicado para mí, así que por el momento no tengo la intención de hacerlo».

Si pudieras enviar un mensaje a todos los jóvenes que quieren ayudar en la zona roja, pero les da un poco de miedo y no se atreven a dar ese paso, ¿qué les dirías?

«A veces debes arriesgarte y dejar de lado ese miedo. Si tienes ganas de hacer algo útil, si tienes ganas de ayudar, de servir a los demás, no debes pararte ni dejar que nada te frene. Quizá te estás perdiendo cosas increíbles y el día de mañana te arrepentirás por no haber dado ese paso. Es más lindo sentirte parte de esto, que verlo desde fuera».

Por Neilán Vera, estudiante de Periodismo