Alistan la Plaza Máximo Gómez Báez para el desfile del Primero de Mayo

Trabajadores de la Empresa Provincial de Abastecimiento y Servicios a la Educación (EPASE) y del Proyecto CostAvila laboran a ritmo acelerado para alistar la Plaza Máximo Gómez Báez, en la ciudad de Ciego de Ávila, sede del acto provincial por el Primero de Mayo.

Labores de limpieza, pintura y remozamiento se realizan estos días para que el próximo viernes los avileños sean protagonistas de una nueva edición de la fiesta proletaria, que cada año muestra el colorido y la alegría de quienes dicen “Sí por Cuba”.

La EPASE y CostAvila se distinguen por apoyar cada obra de beneficio social ejecutada en la capital avileña, en las cuales imprimen su sello de calidad.

Este año, la Plaza Máximo Gómez Báez será escenario del desfile obrero con su tradicional ambiente festivo y la especial connotación del respaldo de los avileños a la defensa de la Patria amenazada, así como el compromiso de defender su soberanía y la paz.

Tomado de Radio Surco